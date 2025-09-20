قبل استئناف وساطتها في غزة.. قطر تضع شرطًا أساسيًا على إسرائيل

تسعى قطر إلى الحصول على اعتذار رسمي من عن الهجوم الغادر الذي استهدف الدوحة مؤخرًا، وذلك قبل استئناف دورها كوسيط في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة.

Advertisement



المصادر أوضحت أن الدوحة أثارت هذه المسألة خلال مباحثات مع الأميركي ماركو روبيو، مشيرة إلى أن قطر قد تقبل باعتذار يتركز على مقتل رجل أمن في الهجوم، مع ضمانات بعدم تكرار انتهاك سيادتها.



ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعة جهود إنهاء الأزمة مع إسرائيل.



وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فقد قللت من خطورة الأزمة الناتجة عن "هجوم الدوحة"، فيما أقرّ رئيس الوزراء بنيامين بأنه أخطأ في تقدير الموقف.



الهجوم الجوي ، الذي استهدف قادة في حركة بالدوحة، أثار غضب قطر وندد به إقليميون ودوليون، كما قوبل بانتقاد من الرئيس الأميركي . وأكدت حماس أن قيادات مكتبها السياسي نجوا من ، بينما أسفرت عن مقتل 5 من عناصرها الشباب إلى جانب رجل أمن قطري. (سكاي نيوز)