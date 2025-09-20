Advertisement

عربي-دولي

قبل استئناف وساطتها في غزة.. قطر تضع شرطًا أساسيًا على إسرائيل

Lebanon 24
20-09-2025 | 23:55
تسعى قطر إلى الحصول على اعتذار رسمي من إسرائيل عن الهجوم الغادر الذي استهدف الدوحة مؤخرًا، وذلك قبل استئناف دورها كوسيط في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة.
المصادر أوضحت أن الدوحة أثارت هذه المسألة خلال مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مشيرة إلى أن قطر قد تقبل باعتذار يتركز على مقتل رجل أمن قطري في الهجوم، مع ضمانات بعدم تكرار انتهاك سيادتها.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعة جهود إنهاء الأزمة مع إسرائيل.

وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فقد قللت تل أبيب من خطورة الأزمة الناتجة عن "هجوم الدوحة"، فيما أقرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه أخطأ في تقدير الموقف.

الهجوم الجوي الإسرائيلي، الذي استهدف قادة في حركة حماس بالدوحة، أثار غضب قطر وندد به إقليميون ودوليون، كما قوبل بانتقاد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكدت حماس أن قيادات مكتبها السياسي نجوا من الغارات، بينما أسفرت عن مقتل 5 من عناصرها الشباب إلى جانب رجل أمن قطري. (سكاي نيوز)
