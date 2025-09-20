31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبل استئناف وساطتها في غزة.. قطر تضع شرطًا أساسيًا على إسرائيل
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسعى قطر إلى الحصول على اعتذار رسمي من
إسرائيل
عن الهجوم الغادر الذي استهدف الدوحة مؤخرًا، وذلك قبل استئناف دورها كوسيط في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة.
Advertisement
المصادر أوضحت أن الدوحة أثارت هذه المسألة خلال مباحثات مع
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، مشيرة إلى أن قطر قد تقبل باعتذار يتركز على مقتل رجل أمن
قطري
في الهجوم، مع ضمانات بعدم تكرار انتهاك سيادتها.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء
القطري
الشيخ
محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعة جهود إنهاء الأزمة مع إسرائيل.
وبحسب مسؤول إسرائيلي رفيع، فقد قللت
تل أبيب
من خطورة الأزمة الناتجة عن "هجوم الدوحة"، فيما أقرّ رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو
بأنه أخطأ في تقدير الموقف.
الهجوم الجوي
الإسرائيلي
، الذي استهدف قادة في حركة
حماس
بالدوحة، أثار غضب قطر وندد به إقليميون ودوليون، كما قوبل بانتقاد من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
. وأكدت حماس أن قيادات مكتبها السياسي نجوا من
الغارات
، بينما أسفرت عن مقتل 5 من عناصرها الشباب إلى جانب رجل أمن قطري. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: جهود الوساطة التي أعلنت #قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا
Lebanon 24
غوتيريش: جهود الوساطة التي أعلنت #قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا
21/09/2025 11:57:39
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة ترامب تضع شرطة واشنطن تحت سيطرة فيدرالية مباشرة
Lebanon 24
إدارة ترامب تضع شرطة واشنطن تحت سيطرة فيدرالية مباشرة
21/09/2025 11:57:39
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: قطر دولة وساطة والاعتداء ليس مؤشرا إيجابيا
Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: قطر دولة وساطة والاعتداء ليس مؤشرا إيجابيا
21/09/2025 11:57:39
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قطر تعلق دورها في الوساطة بشأن غزة بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
قطر تعلق دورها في الوساطة بشأن غزة بعد الهجوم الإسرائيلي
21/09/2025 11:57:39
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإسرائيلي
سكاي نيوز
نتنياهو
محمد بن
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
Lebanon 24
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
04:28 | 2025-09-21
21/09/2025 04:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
Lebanon 24
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
04:02 | 2025-09-21
21/09/2025 04:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
03:16 | 2025-09-21
21/09/2025 03:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
Lebanon 24
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
03:00 | 2025-09-21
21/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2025-09-21
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:28 | 2025-09-21
إيران تحذر: أي اعتداء جديد سيقابل برد قاتل
04:02 | 2025-09-21
هاجم متسوّقة.. دبٌ يثير الرعب داخل متجر أميركي!
03:16 | 2025-09-21
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
03:00 | 2025-09-21
التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟
02:29 | 2025-09-21
حادث مفاجئ للجيش الإسرائيلي على مشارف غزة.. 8 إصابات
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24