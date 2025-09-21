سلاح من الحرب العالمية الأولى.. تفاصيل جديدة في قضية تشارلي كيرك (صور)

Advertisement

كشفت التحقيقات في قضية اغتيال الناشط الأميركي تشارلي كيرك، أن السلاح المستخدم هو بندقية ألمانية الصنع من طراز Mauser 98 تعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى، وتفتقر إلى أرقام تسلسلية، ما يصعّب عملية تتبعها.وأظهرت الرسائل النصية التي كتبها القاتل لزميله في السكن إدراكه لصعوبة تعقب التي كانت لجدّه، فيما عُثر على السلاح ملفوفاً بمنشفة في منطقة مشجرة قرب جامعة يوتا فالي بعد الحادث.السلاح يعمل من عيار 30-06 بنظام bolt-action، ويحتاج لإعادة التحميل بعد كل طلقة، وقد أصبح شائعاً بين الصيادين بعد أن أعاد الجنود الأميركيون استخدامه بعد الحربين العالميتين.وتثير هذه القضية مخاوف السلطات الأميركية من ملايين الأسلحة غير القابلة للتعقب الموجودة في منازل المواطنين، والتي يمكن أن تستخدم في هجمات مستقبلية، بحسب خبراء سابقين.كما كشفت التحقيقات عن وجود حمض نووي على البندقية يطابق حمض روبنسون ، وأظهرت رسائله أنه لم يشعر بالندم على جريمته.