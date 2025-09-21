"دعماً لفلسطين".. زعماء العالم يجتمعون في الأمم المتحدة

Advertisement

مع اقتراب مرور عامين على الحرب في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، يجتمع زعماء العالم في ابتداءً من غد الاثنين لمناقشة الصراع المستمر، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة .وتُهيمن الحرب في غزة على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، حيث يُعقد مؤتمر مشترك برئاسة سعودية-فرنسية على هامش الاجتماعات، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول، على رأسها ، عن الاعتراف بدولة فلسطين، وفق .وقد ارتفع عدد الدول التي تعهدت بالاعتراف بفلسطين إلى أكثر من 145 دولة، بعد إعلان كل من بلجيكا وأستراليا والبرتغال وكندا ومالطا خططها للانضمام إلى وفرنسا. وكانت غالبية الدول قد اعترفت بفلسطين عام 1988 عقب إعلان قيام الدولة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، تبعتها دول أخرى في التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين.وفي ربيع 2024، اعترفت دول أوروبية وكاريبية إضافية بفلسطين، منها بربادوس، أيرلندا، جامايكا، النرويج، وإسبانيا، في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي للقضية . (العربية)