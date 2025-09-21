تستعد شركة "رافائيل" ، لتسليم الجيش خلال شهر تشرين الثاني المقبل، نظام دفاع جوي متطور يعتمد على الليزر يسمى "آيرون بيم"، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن يوفال شتاينتس، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال يوفال، إن حرب الـ12 يوماً ضد ، مثلت عرضاً عملياً للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، مضيفا: "لم تمنحنا التكنولوجيا أفضلية فحسب، بل حققت لنا تفوقاً مطلقاً على أعدائنا".





وأشار إلى أن تمكنت، خلال الساعات الأولى من العملية، من توجيه ضربات دقيقة قضت على قيادات إيرانية بارزة، وأنها حققت سيطرة شبه كاملة على الأجواء في غضون 48 ساعة.





مشروع "آيرون بيم"



كذلك، تطرق شتاينتس إلى مشروع "آيرون بيم"، مؤكدا أنه نظام دفاع جوي يعتمد على الليزر، قائلاً إنه يمثل "اختراقاً تاريخياً".





ونقلت "جيروزاليم بوست" عنه، أن النسخة التشغيلية الأولى من النظام ستُسلَّم للجيش في تشرين الثاني 2025، مع تسليم أنظمة إضافية خلال 2026.





وبحسب شتاينتس، فإن إسرائيل نجحت في إدخال أنظمة الليزر إلى أرض المعركة حيث أخفقت قوى عظمى أخرى رغم استثماراتها الضخمة. وقال إن التكنولوجيا المتقدمة هي التي تحسم المعارك وتوفر الردع، مضيفا أن "الفرق بين الفوز والخسارة، بين التدمير أو البقاء، يكمن في امتلاك الأفضل من التكنولوجيا"، وفق تعبيره.





رخيص التكلفة