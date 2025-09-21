Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1419606-638940467863496616.png
Doc-P-1419606-638940467863496616.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع اعترضت صاروخًا أُطلق من قطاع غزة على منطقة أسدود، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.
Advertisement

وأفادت القناة 12 العبرية بأن صفارات الإنذار دوت بين أسدود وعسقلان جنوب إسرائيل للتحذير من سقوط القذائف الصاروخية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة أسدود وسقوط آخر في منطقة مفتوحة
lebanon 24
21/09/2025 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صاروخ من غزة والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه
lebanon 24
21/09/2025 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
lebanon 24
21/09/2025 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل ونعمل على اعتراض التهديد
lebanon 24
21/09/2025 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24

صفارات الإنذار

الإسرائيلي

يوم الأحد

قطاع غزة

إسرائيل

العبرية

العبري

بريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2025-09-21
04:28 | 2025-09-21
04:02 | 2025-09-21
03:00 | 2025-09-21
02:29 | 2025-09-21
02:03 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24