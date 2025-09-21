31
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة
Lebanon 24
21-09-2025
|
03:16
أعلن الجيش
الإسرائيلي
اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع اعترضت صاروخًا أُطلق من
قطاع غزة
على منطقة أسدود، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.
وأفادت القناة 12
العبرية
بأن
صفارات الإنذار
دوت بين أسدود وعسقلان جنوب
إسرائيل
للتحذير من سقوط القذائف الصاروخية.
