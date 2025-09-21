الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ وسقوط آخر من غزة

Advertisement

أعلن الجيش اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع اعترضت صاروخًا أُطلق من على منطقة أسدود، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة.وأفادت القناة 12 بأن دوت بين أسدود وعسقلان جنوب للتحذير من سقوط القذائف الصاروخية.