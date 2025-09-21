31
عربي-دولي
ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟
Lebanon 24
21-09-2025
|
07:00
توعد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حركة طالبان، بـ "أمور سيئة" قد تحدث" إن لم تعد
القاعدة
العسكرية باغرام إلى بلاده.
وقال في منشور على منصة تروث سوشيال أمس السبت: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى الجهة التي أنشأتها، أي
الولايات المتحدة
، فإن أموراً سيئة ستحدث".
إلا أن هذا التصريح أثار عددا من التساؤلات بين
الأميركيين
، خلال الساعات الماضية، على منصة إكس. حتى إن أحد المغردين سأل "روبوت
الذكاء الاصطناعي
" غروك، عما إذا كانت الولايات المتحدة فعلاً هي من أنشأت القاعدة المذكورة، وفق ما زعم
ترامب
، ليأتي الجواب مخيباً.
وأوضح غروك أن الاتحاد السوفياتي سابقا هو من
أرسى
هذه القاعدة قبل عقود، قبل أن تطورها لاحقا الولايات المتحدة، خلال تواجدها في أفغانستان.
ماذا نعرف عن هذه القاعدة الجوية؟
- تقع في ولاية بروان، على بُعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل.
- بنيت من قبل الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات، وتحولت إلى مكرز للعمليات العسكرية السوفياتية من 1979 وحتى 1989.
- لكن بعد انسحاب
الروس
، أعادت أميركا عام 2001، إعمار القاعدة إثر تضررها خلال
الحرب الأهلية
، واتخذتها مركزا للعمليات ضد طالبان والقاعدة.
- شكلت باغرام المترامية الأطراف القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في أفغانستان خلال عقدين من الحرب التي أعقبت هجمات 11 أيلول 2001 على
نيويورك
وواشنطن من قِبل تنظيم القاعدة.
- القاعدة ضمت مجمع سجون ضخما، بالإضافة إلى مطاعم وجبات سريعة لتلبية احتياجات الجنود الأميركيين، فضلا عن متاجر تبيع كل شيء من الإلكترونيات إلى السجاد الأفغاني، وفق ما أفادت وكالة
رويترز
.
(العربية نت)
