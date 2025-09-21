ترامب يطالب باستعادتها.. ماذا نعرف عن قاعدة "باغرام" العسكرية الأفغانية؟

توعد الرئيس الأميركي حركة طالبان، بـ "أمور سيئة" قد تحدث" إن لم تعد العسكرية باغرام إلى بلاده.

وقال في منشور على منصة تروث سوشيال أمس السبت: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى الجهة التي أنشأتها، أي ، فإن أموراً سيئة ستحدث".





إلا أن هذا التصريح أثار عددا من التساؤلات بين ، خلال الساعات الماضية، على منصة إكس. حتى إن أحد المغردين سأل "روبوت " غروك، عما إذا كانت الولايات المتحدة فعلاً هي من أنشأت القاعدة المذكورة، وفق ما زعم ، ليأتي الجواب مخيباً.





وأوضح غروك أن الاتحاد السوفياتي سابقا هو من هذه القاعدة قبل عقود، قبل أن تطورها لاحقا الولايات المتحدة، خلال تواجدها في أفغانستان.





ماذا نعرف عن هذه القاعدة الجوية؟



- تقع في ولاية بروان، على بُعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة الأفغانية كابل.





- بنيت من قبل الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات، وتحولت إلى مكرز للعمليات العسكرية السوفياتية من 1979 وحتى 1989.



- لكن بعد انسحاب ، أعادت أميركا عام 2001، إعمار القاعدة إثر تضررها خلال ، واتخذتها مركزا للعمليات ضد طالبان والقاعدة.



- شكلت باغرام المترامية الأطراف القاعدة الرئيسية للقوات الأميركية في أفغانستان خلال عقدين من الحرب التي أعقبت هجمات 11 أيلول 2001 على وواشنطن من قِبل تنظيم القاعدة.