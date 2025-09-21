للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة... الشرع يتوجّه إلى أميركا

Advertisement

وأفاد في الرئاسة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، بأن "يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين". وسيكون الشرع الذي يتولى الحكم عقب قيادته هجوم الفصائل الذي أطاح في كانون الأول، أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ الأتاسي في العام 1967.