Advertisement

عربي-دولي

أول زيارة منذ 2019.. مشرّعون أميركيون في الصين

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1419676-638940612621315030.jpg
Doc-P-1419676-638940612621315030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زارت مجموعة من المشرعين الأميركيين الصين لإجراء محادثات الأحد، وهو أول وفد من مجلس النواب يزورها منذ عام 2019، حيث يكثف أكبر اقتصادين في العالم مشاركتهما في محاولة لتحقيق استقرار العلاقات الثنائية.
Advertisement

وسيجتمع الوفد المكون من أعضاء بالحزبين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وفقاً لتقرير إعلامي نظمته السفارة الأميركية في الصين.

فيما يرأس الوفد الأميركي النائب الديمقراطي آدم سميث، العضو بلجنة الأجهزة المسلحة في مجلس النواب.

وقال سميث لشبكة "إن بي سي نيوز"، في التاسع من أيلول، إن فتح الحوار الثنائي أمر مهم.

كما أضاف أن "مجرد الحديث مع الصين لا يعني تأييد كل ما يفعلونه"، مردفاً: "يبدو الأمر كما لو أن الصين دولة كبيرة وقوية. نحن بلد كبير وقوي. أعتقد أننا بحاجة إلى التحدث عن ذلك".

تأتي الزيارة، التي أُعلن عنها هذا الشهر، في أعقاب مكالمة هاتفية يوم الجمعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، حيث يسعى كلا البلدين إلى إيجاد مسار للخروج من فترة من العلاقات المتوترة التي تفاقمت بسبب التوترات التجارية، والقيود الأميركية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية تيك توك، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، والمسائل المتعلقة بتايوان، التي تدعي بكين أنها جزء من أراضيها.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الزيارة، أجرى وزير الدفاع بيت هيغسيث أول محادثة له مع نظيره الصيني دونغ جون، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع مع الصين لكنها ستحمي مصالحها الحيوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يصل إلى إسرائيل في أول زيارة منذ توليه منصبه
lebanon 24
21/09/2025 18:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة كيم جونغ أون ترافقه في أول زيارة رسمية خارجية إلى الصين
lebanon 24
21/09/2025 18:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وزير خارجية سوريا سيجتمع مع مشرعين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع
lebanon 24
21/09/2025 18:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: وزير الخارجية السوري في طريقه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية
lebanon 24
21/09/2025 18:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الأميركيين

الديمقراطي

ديمقراطي

الصينية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:23 | 2025-09-21
09:23 | 2025-09-21
08:01 | 2025-09-21
07:59 | 2025-09-21
07:22 | 2025-09-21
07:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24