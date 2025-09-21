وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع

Advertisement

أكد والري السوداني عصمت قرشي عبدالله، أن البلاد "لن تجوع في ظل وجود مزارعي ولاية الذين وفروا الأمن الغذائي للسودان".وقال قرشي خلال تفقده اليوم الأحد عددا من المناطق الزراعية بمحلية القلابات الغربية برفقة والي القضارف، الفريق الركن حسن، إن يتعافى والعالم يشهد توحد أهله خلف القوات المسلحة، وفق ما نقلت الرسمية.كما جدد التأكيد على عمله من أجل معالجة مشاكل التسويق والاهتمام بصغار المزارعين والجمعيات النسوية الزراعية، مشيدا بتطبيق التقنيات الزراعية والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها المحاصيل الزراعية المختلفة. وشدد على "اهتمام الحكومة بتطوير الزراعة باعتبارها المخرج لنهضة السودان".أتى ذلك، بعدما حذرت مراراً خلال الأشهر الماضية من الأوضاع المتردية في السودان جراء الصراع المستمر. واعتبرت أن "آلاف العائلات العالقة في براثن الحرب قد تموت من الجوع في مدينة المحاصرة في غرب البلاد.