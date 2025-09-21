عباس يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين

Advertisement

وأشاد عباس باعتراف المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات "، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش إلى جانب دولة بأمن وسلام وحسن جوار".وأكد عباس أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الكامل من ، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".