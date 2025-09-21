31
عربي-دولي
عباس يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
21-09-2025
|
10:24
A-
A+
رحب الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، بإعلان رئيس الوزراء
البريطاني
السير كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة
فلسطين
المستقلة وذات السيادة.
وأشاد عباس باعتراف
المملكة
المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات
الشرعية الدولية
"، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش
دولة فلسطين
إلى جانب دولة
إسرائيل
بأمن وسلام وحسن جوار".
وأكد عباس أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب
الإسرائيلي
الكامل من
قطاع غزة
، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".
وجدد التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى
بريطانيا
واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السير كير ستارمر.
