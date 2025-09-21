Advertisement

عربي-دولي

عباس يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1419708-638940723798249790.jpg
Doc-P-1419708-638940723798249790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.
Advertisement


وأشاد عباس باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، مؤكدا أنها "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".


وأكد عباس أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

وجدد  التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء السير كير ستارمر.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزمه الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
21/09/2025 18:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
lebanon 24
21/09/2025 18:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الاردنية ترحب بإعلان ستارمر عزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل
lebanon 24
21/09/2025 18:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية ترحّب بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
21/09/2025 18:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرعية الدولية

دولة فلسطين

الإسرائيلي

حل الدولة

البريطاني

بريطانيا

قطاع غزة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:23 | 2025-09-21
08:01 | 2025-09-21
07:59 | 2025-09-21
07:22 | 2025-09-21
07:19 | 2025-09-21
07:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24