Advertisement

عربي-دولي

الشرع في نيويورك للقاء ترامب والمشاركة في أعمال الأمم المتحدة

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1419755-638940798200770371.png
Doc-P-1419755-638940798200770371.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين.
Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، شدّد الشرع على ضرورة استعادة العلاقات الأميركية – السورية بشكل مباشر وجيد، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي اتخذ خطوات كبيرة تجاه سوريا، وداعياً إلى رفع العقوبات والمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما اعتبر أن إسقاط نظام بشار الأسد أخرج الميليشيات الإيرانية من المنطقة.

ويشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة بين 23 و30 أيلول الجاري برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووفد دبلوماسي رفيع، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2025 01:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: الرئيس أحمد الشرع يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
lebanon 24
22/09/2025 01:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس الروسية: لافروف وروبيو سيجتمعان في نيويورك خلال أعمال الأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2025 01:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع أحمد الشرع المُشاركة في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة؟
lebanon 24
22/09/2025 01:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-21
16:21 | 2025-09-21
16:20 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24