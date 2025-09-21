الشرع في نيويورك للقاء ترامب والمشاركة في أعمال الأمم المتحدة

Advertisement

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، شدّد الشرع على ضرورة استعادة العلاقات الأميركية – بشكل مباشر وجيد، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي اتخذ خطوات كبيرة تجاه ، وداعياً إلى رفع والمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما اعتبر أن إسقاط نظام بشار أخرج الميليشيات من المنطقة.ويشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة بين 23 و30 أيلول الجاري برفقة أسعد حسن الشيباني ووفد دبلوماسي رفيع، ليكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر منذ حرب يونيو 1967 مع ، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.