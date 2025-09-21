ترامب: سنساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق

تعهد الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من ، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

Advertisement

ورداً على سؤال عما اذا كانت ستساهم في الدفاع عن هذه في حال صعّدت أعمالها العدائية، قال للصحافيين "نعم سأفعل، سأفعل".



