عربي-دولي

ترامب: سنساعد في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:10
تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.
ورداً على سؤال عما اذا كانت واشنطن ستساهم في الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي هذه في حال صعّدت روسيا أعمالها العدائية، قال ترامب للصحافيين "نعم سأفعل، سأفعل".

