اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا.. اسرائيل تهدد: سنضم الضفة

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:13
رأت الخارجية الإسرائيلية أن "الاعتراف البريطاني ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة". وقالت في منشور على إكس، مرفقاً بفيديو:" لقد اعترف قادة حماس أنفسهم صراحةً بأن هذا الاعتراف هو النتيجة المباشرة، والثمرة لمذبحة السابع من أكتوبر"، وفق تعبيرها.
ثم اعتبرت الوزارة في منشور لاحق أن اعتراف بريطانيا ودول أخرى بدولة فلسطينية يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.

وقالت: "لن تقبل إسرائيل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها".
 
من جهته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن هذا الاعتراف من قبل الدول الـ 3، بدولة فلسطينية، "مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية". ودعا إلى "فرض السيادة فورا على الضفة الغربية، وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل"، وفق قوله.
الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

البريطاني

المسلمين

إسرائيل

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24