اعتراف كل من بريطانيا وكندا وأستراليا.. اسرائيل تهدد: سنضم الضفة



Advertisement

ثم اعتبرت الوزارة في منشور لاحق أن اعتراف ودول أخرى بدولة فلسطينية يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.



وقالت: "لن تقبل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها". رأت الخارجية أن "الاعتراف ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان في المتحدة". وقالت في منشور على إكس، مرفقاً بفيديو:" لقد اعترف قادة أنفسهم صراحةً بأن هذا الاعتراف هو النتيجة المباشرة، والثمرة لمذبحة السابع من أكتوبر"، وفق تعبيرها.ثم اعتبرت الوزارة في منشور لاحق أن اعتراف ودول أخرى بدولة فلسطينية يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.وقالت: "لن تقبل أي نصّ منفصل (عن الواقع) أو خيالي يحاول إجبارها على قبول حدود لا يمكن الدفاع عنها".

، أكد وزير الأمن القومي ، إيتمار بن غفير، أن هذا الاعتراف من قبل الدول الـ 3، بدولة فلسطينية، "مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية". ودعا إلى "فرض السيادة فورا على ، وسحق السلطة بشكل كامل"، وفق قوله.