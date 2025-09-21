لتوسيع نطاق الهجوم على مدينة غزة.. هذا ما فعلته اسرائيل



Advertisement



وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.



وقال بيان الجيش إن الجنود هاجموا "عشرات الأهداف الإرهابية" في الأيام الأخيرة لتمكين المزيد من القوات البرية من التقدم.



وتابع أن القوات "ستستمر في العمل في طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني إسرائيل". وسعت هجومها البري في مدينة غزة، بنشر قوات من فرقة ثالثة للتقدم إلى المدينة الرئيسية، حسبما قال الجيش الأحد.وشاركت فرقتان بالفعل في العملية. وتتألف الفرقة عادة مما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف جندي.وقال بيان الجيش إن الجنود هاجموا "عشرات الأهداف الإرهابية" في الأيام الأخيرة لتمكين المزيد من القوات البرية من التقدم.وتابع أن القوات "ستستمر في العمل في طالما كان ذلك ضروريا لحماية مواطني إسرائيل".

ووفقا للحكومة، تهدف العملية البرية التي بدأت قبل أسبوع تقريبا في أكبر مدينة في القطاع إلى تفكيك حركة وتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة.



وفي سياق متصل، ذكرت (وفا) عصر الأحد أن 75 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتأتي هذه التطورات فيما تستعد مع عشر دول أخرى للاعتراف رسميا بدولة ، خلال قمة الإثنين في مقر في .



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى إن إقامة دولة فلسطينية "لن يتحقق".