عربي-دولي
بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.. بريطانيا تدرج فلسطين في خرائطها الرسمية
Lebanon 24
21-09-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
لأول مرة، تدرج الحكومة
البريطانية
في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية،
الدولة الفلسطينية
بدلا من ذكر "الأراضي
الفلسطينية
المحتلة"، وذلك إثر إعلان رئيس الوزراء
كير ستارمر
الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة تزامنت مع اعتراف مماثل من قبل
كندا
وأستراليا.
وأفادت صحيفة "التلغراف" بأنه نتيجة الاعتراف، قامت بعض صفحات
وزارة الخارجية
على شبكة الإنترنت بتغيير اسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "
فلسطين
".
مواضيع ذات صلة
بعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.. هكذا علق جنبلاط
بعد اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية.. هكذا علق جنبلاط
22/09/2025 01:14:44
22/09/2025 01:14:44
الجامعة العربية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يصحح خطأ تاريخيا
الجامعة العربية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يصحح خطأ تاريخيا
22/09/2025 01:14:44
22/09/2025 01:14:44
بن غفير ردا على قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية
بن غفير ردا على قرار الرئيس ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين: نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية
22/09/2025 01:14:44
22/09/2025 01:14:44
الخارجية الفلسطينية: نؤكد أن قرار واشنطن سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين
الخارجية الفلسطينية: نؤكد أن قرار واشنطن سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين
22/09/2025 01:14:44
22/09/2025 01:14:44
الدولة الفلسطينية
وزارة الخارجية
الفلسطينية
البريطانية
كير ستارمر
البريطاني
الدولة ال
أستراليا
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:57 | 2025-09-21
21/09/2025 04:57:08
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:21 | 2025-09-21
21/09/2025 04:21:41
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
16:20 | 2025-09-21
21/09/2025 04:20:48
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:25
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:13 | 2025-09-21
21/09/2025 04:13:06
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
16:57 | 2025-09-21
بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟
16:21 | 2025-09-21
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:20 | 2025-09-21
استهداف أميركي لقارب تهريب مخدرات
16:13 | 2025-09-21
بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول
16:13 | 2025-09-21
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
16:00 | 2025-09-21
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:14:44
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:14:44
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:14:44
