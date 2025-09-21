Advertisement

عربي-دولي

بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.. بريطانيا تدرج فلسطين في خرائطها الرسمية

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:45
لأول مرة، تدرج الحكومة البريطانية في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية، الدولة الفلسطينية بدلا من ذكر "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وذلك إثر إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة تزامنت مع اعتراف مماثل من قبل كندا وأستراليا.
وأفادت صحيفة "التلغراف" بأنه نتيجة الاعتراف، قامت بعض صفحات وزارة الخارجية على شبكة الإنترنت بتغيير اسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "فلسطين".
 
