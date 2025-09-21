بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.. بريطانيا تدرج فلسطين في خرائطها الرسمية

لأول مرة، تدرج الحكومة في خرائطها الرسمية على مختلف منصاتها الإلكترونية، بدلا من ذكر "الأراضي المحتلة"، وذلك إثر إعلان رئيس الوزراء الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة تزامنت مع اعتراف مماثل من قبل وأستراليا.

وأفادت صحيفة "التلغراف" بأنه نتيجة الاعتراف، قامت بعض صفحات على شبكة الإنترنت بتغيير اسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى " ".