نتنياهو: نناقش اتفاقا أمنيا مع سوريا

بعدما أقر ، ، خلال جلسة للحكومة، ، وجود تقدم في المفاوضات مع السوريين، كشف جديداً.

فقد أعلن في خطاب مصور ألقاه مساء الأحد، أن لن تتخلى عن المناطق العازلة داخل ، حيث تتمركز قواتها الآن، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأوضح أن إسرائيل تجري محادثات مع الحكومة الجديدة في سوريا بشأن نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، و"يحمي " بحسب زعمه.



أتى ذلك بعدما أقر رئيس الوزراء نتنياهو خلال جلسة للحكومة صباح الأحد بوجود تقدم في المفاوضات مع السوريين.



واعتبر نتنياهو أن "انتصارات إسرائيل على فتحت نافذة لإمكانيات لم تكن حتى متخيلة سابقاً، ألا وهي إمكانية السلام مع الجيران في "، في إِشارة إلى سوريا ولبنان.



كما أكد أن الجانب الإسرائيلي يجري "محادثات مع السوريين"، مردفاً "هناك تقدم معين لكنه لا يزال بعيد المنال، ولا يمكن الحكم على نتائجه الآن"، وفق ما نقلت فرانس برس.