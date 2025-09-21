Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: نناقش اتفاقا أمنيا مع سوريا

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1419826-638940916989629627.webp
Doc-P-1419826-638940916989629627.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة للحكومة، صباح الأحد، وجود تقدم في المفاوضات مع السوريين، كشف جديداً.
Advertisement
فقد أعلن نتنياهو في خطاب مصور ألقاه مساء الأحد، أن إسرائيل لن تتخلى عن المناطق العازلة داخل سوريا، حيث تتمركز قواتها الآن، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح أن إسرائيل تجري محادثات مع الحكومة الجديدة في سوريا بشأن نزع السلاح من جنوب غربي سوريا، و"يحمي الدروز" بحسب زعمه.

أتى ذلك بعدما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة صباح الأحد بوجود تقدم في المفاوضات مع السوريين.

واعتبر نتنياهو أن "انتصارات إسرائيل على حزب الله فتحت نافذة لإمكانيات لم تكن حتى متخيلة سابقاً، ألا وهي إمكانية السلام مع الجيران في الشمال"، في إِشارة إلى سوريا ولبنان.

كما أكد أن الجانب الإسرائيلي يجري "محادثات مع السوريين"، مردفاً "هناك تقدم معين لكنه لا يزال بعيد المنال، ولا يمكن الحكم على نتائجه الآن"، وفق ما نقلت فرانس برس.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو بشأن المفاوضات مع سوريا: نناقش اتفاقا أمنيا يضمن سلامة إخواننا من الدروز
lebanon 24
22/09/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقترح على سوريا اتفاقاً أمنياً جديداً
lebanon 24
22/09/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز القضايا التي سيناقشها رئيس وزراء قطر في واشنطن اتفاقية أمنية بين الولايات المتحدة وقطر (أكسيوس)
lebanon 24
22/09/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني يوقّع اتفاقاً أمنياً مع العراق ويستعد لجولة مباحثات في لبنان
lebanon 24
22/09/2025 01:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

صباح الأحد

حزب الله

جنوب غرب

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-09-21
16:21 | 2025-09-21
16:20 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:13 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24