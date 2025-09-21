بعد بريطانيا وكندا واستراليا.. البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Advertisement

أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء الأحد، اعتراف بلاده بالدولة .وفي تصريح للصحفيين في ، عشية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن هذا القرار "هو نتيجة مباشرة لمداولات يوم 18 ايلول".وأضاف أن البرتغال "تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، مبرزا أن "هذا الموقف لا يُشكك في حق في الوجود".وكانت أعلنت مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة .واليوم الأحد، أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.