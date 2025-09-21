Advertisement

عربي-دولي

بعد بريطانيا وكندا واستراليا.. البرتغال تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:57
أعلن وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل، مساء الأحد، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.
وفي تصريح للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح وزير الخارجية أن هذا القرار "هو نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء يوم 18 ايلول".

وأضاف أن البرتغال "تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، مبرزا أن "هذا الموقف لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية أعلنت مساء الجمعة أن البرتغال ستعترف رسميا الأحد المقبل بدولة فلسطين.

واليوم الأحد، أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يصحح خطأ تاريخيا
lebanon 24
22/09/2025 01:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وتنطلق من الحرص على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام
lebanon 24
22/09/2025 01:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية العمانية: نرحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية باعتباره تطورا مهما في سياق جهود تحقيق حل الدولتين وترسيخ الأمن والسلام في المنطقة
lebanon 24
22/09/2025 01:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: نرحب بإعلان البرتغال اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة
lebanon 24
22/09/2025 01:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

