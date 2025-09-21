29
عربي-دولي
بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن
Lebanon 24
21-09-2025
|
16:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الإستونية الأحد أن
مجلس الأمن الدولي
سيعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين بناءً على طلبها، عقب اختراق ثلاث طائرات روسية من طراز ميغ-31 مجالها الجوي فوق خليج فنلندا والبقاء فيه لمدة 12 دقيقة.
وقالت إستونيا وحلف شمال
الأطلسي
إن الحادث وقع الجمعة، حيث أُرسلت على الفور مقاتلات إيطالية وسويدية وفنلندية لاعتراض الطائرات الروسية ضمن مهمة
الناتو
لمراقبة أجواء البلطيق.
وأضاف بيان الخارجية الإستونية: "في 22 أيلول سيعقد مجلس
الأمن الدولي
اجتماعًا طارئًا ردًا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني"، في أول طلب رسمي من إستونيا لعقد جلسة طارئة منذ انضمامها إلى
الأمم المتحدة
قبل 34 عامًا.
ويأتي هذا التصعيد في ظل سلسلة حوادث مشابهة في
أوروبا
الشرقية، منها اختراق
مسيرات
روسية لأجواء بولندا ورومانيا خلال الأسابيع الماضية، وتحليق طائرات روسية منخفضة فوق منصة نفط بولندية في بحر البلطيق.
تابع
