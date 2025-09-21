بعد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي.. استونيا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن

Advertisement

وقالت إستونيا وحلف شمال إن الحادث وقع الجمعة، حيث أُرسلت على الفور مقاتلات إيطالية وسويدية وفنلندية لاعتراض الطائرات الروسية ضمن مهمة لمراقبة أجواء البلطيق.وأضاف بيان الخارجية الإستونية: "في 22 أيلول سيعقد مجلس اجتماعًا طارئًا ردًا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني"، في أول طلب رسمي من إستونيا لعقد جلسة طارئة منذ انضمامها إلى قبل 34 عامًا.ويأتي هذا التصعيد في ظل سلسلة حوادث مشابهة في الشرقية، منها اختراق روسية لأجواء بولندا ورومانيا خلال الأسابيع الماضية، وتحليق طائرات روسية منخفضة فوق منصة نفط بولندية في بحر البلطيق.