بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول

Advertisement

قل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين عربيين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي يخطط لعقد اجتماع مع قادة عدة دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.وذكر "أكسيوس" أن هذه القمة ستأتي قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين إلى ، المقررة في 29 سبتمبر الجاري.كما يتزامن الاجتماع مع موجة من الاعترافات الغربية بالدولة ، والتهديدات بالرد عبر ضم أجزاء من المحتلة.ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا بشأن الاجتماع.