عربي-دولي

بشأن حرب غزة.. ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:13
قل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين عربيين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط لعقد اجتماع مع قادة عدة دول عربية وإسلامية، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.
وذكر "أكسيوس" أن هذه القمة ستأتي قبل أيام من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، المقررة في 29 سبتمبر الجاري.

كما يتزامن الاجتماع مع موجة من الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية بالرد عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا بشأن الاجتماع.
