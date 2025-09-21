Advertisement

عربي-دولي

بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:57
أفادت مصادر إسرائيلية، الأحد، بأن الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية.
ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو منح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يزال مترددا بشأن عملية فرض السيادة.

وأشارت إلى أن نتنياهو قد يتخذ قراره النهائي في هذا الملف بعد إلقاء خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
