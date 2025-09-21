بعد الضوء الاخضر من روبيو.. ما هو مصير الضفة الغربية؟

Advertisement

أفادت مصادر إسرائيلية، الأحد، بأن أعطت الضوء الأخضر لضم .ونقلت القناة 15 عن مصدر سياسي، أن الأميركي ماركو روبيو منح إسرائيل الضوء الأخضر لفرض السيادة على الضفة الغربية.وأوضحت القناة أن ، ، لا يزال مترددا بشأن عملية فرض السيادة.وأشارت إلى أن قد يتخذ قراره النهائي في هذا الملف بعد إلقاء خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، وبعد لقائه مع الرئيس الأميركي .