الشرع في أول تصريح له من نيويورك: يجب أن نكون شعبا موحدا

أكد الرئيس السوري ، اليوم الاثنين، ان حجم الضرر كبير في كل القطاعات ، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى وحدة الصف.وقال في أول تصريح له لدى وصوله إلى خلال لقاء مع وفد من الجالية السورية في : "ينقصنا خطة سليمة ووحدة صف لنبني التي حُرمنا منها".وتابع: "يجب أن نكون شعبا موحدا. قد لا نتفق في كل شيء، ولكن يجب أن نتوحد. سوريا قادرة على أن تكون من جديد عروس ".وأضاف: "حجم الضرر كبير في كل القطاعات، ونحن نملك رأس مال كبير وموارد بشرية كبيرة".وأشار إلى أن "كل شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوري، والعالم يعطي فرصة للسوريين، وكل يوم يجب أن نثبت أنفسنا. الطريق كان شاقاً ومتعباً ومليئاً بالصعاب والمشكلات".وكانت قد ذكرت في وقت سابق أن الشرع وصل إلى نيويورك في زيارة تاريخية ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات للأمم المتحدة منذ عام 1967. (سكاي نيوز)