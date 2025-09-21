Advertisement

عربي-دولي

الشرع في أول تصريح له من نيويورك: يجب أن نكون شعبا موحدا

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:20
Doc-P-1419881-638941188446985334.jpg
Doc-P-1419881-638941188446985334.jpg photos 0
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، ان حجم الضرر كبير في كل القطاعات السورية، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى وحدة الصف.
وقال الشرع في أول تصريح له لدى وصوله إلى نيويورك خلال لقاء مع وفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة: "ينقصنا خطة سليمة ووحدة صف لنبني سوريا التي حُرمنا منها".

وتابع: "يجب أن نكون شعبا موحدا. قد لا نتفق في كل شيء، ولكن يجب أن نتوحد. سوريا قادرة على أن تكون من جديد عروس الشرق الأوسط".

وأضاف: "حجم الضرر كبير في كل القطاعات، ونحن نملك رأس مال كبير وموارد بشرية كبيرة".

وأشار إلى أن "كل شعوب العالم تقف مذهولة من الحدث السوري، والعالم يعطي فرصة للسوريين، وكل يوم يجب أن نثبت أنفسنا. الطريق كان شاقاً ومتعباً ومليئاً بالصعاب والمشكلات".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت في وقت سابق أن الشرع وصل إلى نيويورك في زيارة تاريخية ليكون أول رئيس سوري يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1967. (سكاي نيوز)
 
