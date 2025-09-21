30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
عربي-دولي
أرملة الناشط الأميركي كيرك: سامحتُ قاتله رغم الألم
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:25
A-
A+
أعلنت أرملة الناشط الأميركي القتيل تشارلي كيرك، في حفل تأبينه، اليوم الأحد، مسامحتها قاتل زوجها الذي قتل برصاص قناص في جامعة يوتاه.
وقالت إيريكا في كلمة مؤثرة وهي تبكي :"إنني أسامح" المتهم بقتل زوجي، ثم تحدثت عن "إخلاصه للمسيحية وعائلته ونشاطه السياسي".
وتابعت "أريدكم جميعا أن تعلموا أن تشارلي الذي رحل مبكرا جدا كان مستعدا للموت أيضا.. لقد رحل عن هذا العالم دون ندم. كان يبذل قصارى جهده يوميا".
بدوره، نعى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الأحد كيرك، مشيدا بدوره المحوري في فوزه في انتخابات عام 2024.
وقال
ترامب
خلال حفل تأبين لكيرك في
أريزونا
"قبل أقل من أسبوعين خسرت بلادنا أحد ألمع نجوم عصرنا"، مضيفا أن كيرك "عملاق جيله".
ووصف مسؤولون في الولاية القضية بأنها "اغتيال سياسي"، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام. (الحدث)
