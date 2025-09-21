مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات

Advertisement

تعقد مفاوضات بين والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، على مستوى وبحضور مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس في نيويورك.وقال مصدر مطلع إن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" .وكان مسؤول بالخارجية الإيرانية كشف في وقت سابق الأحد، أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى نيويورك.فيما ذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن الهدف الأساسي من الزيارة هو عقد مباحثات ثنائية وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق والتعاون الدبلوماسي.يأتي هذا بينما تسابق إيران الوقت، بعد تصويت قبل أيام على عدم رفع المفروضة عليها بشكل دائم.وتنشط الديبلوماسية الإيرانية في محاولة لمنع "إعادة فرض عقوبات يوم 28 أيلول الجاري"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أممي لوكالة "تاس" الروسية.وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 أيلول"، لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينطلق غداً في نيويورك". (الحدث)