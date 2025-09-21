30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد مفاوضات بين
إيران
والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، على مستوى
وزراء الخارجية
وبحضور مسؤولة السياسة الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
، كايا كالاس في نيويورك.
Advertisement
وقال مصدر مطلع إن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم"
الإيرانية
.
وكان مسؤول بالخارجية الإيرانية كشف في وقت سابق الأحد، أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى نيويورك.
فيما ذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن الهدف الأساسي من الزيارة هو عقد مباحثات ثنائية وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق
النووي
والتعاون الدبلوماسي.
يأتي هذا بينما تسابق إيران الوقت، بعد تصويت
مجلس الأمن
قبل أيام على عدم رفع
العقوبات
المفروضة عليها بشكل دائم.
وتنشط الديبلوماسية الإيرانية في محاولة لمنع "إعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
يوم 28 أيلول الجاري"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أممي لوكالة "تاس" الروسية.
وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 أيلول"، لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينطلق غداً في نيويورك". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
وكالة أنباء إيسنا الإيرانية: انتهاء المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف
Lebanon 24
وكالة أنباء إيسنا الإيرانية: انتهاء المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف
22/09/2025 09:56:35
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة أنباء إيسنا الإيرانية: انتهاء المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف
Lebanon 24
وكالة أنباء إيسنا الإيرانية: انتهاء المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية في جنيف
22/09/2025 09:56:35
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن عن اجتماع أميركي-روسي قبيل انتهاء مهلة الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب يعلن عن اجتماع أميركي-روسي قبيل انتهاء مهلة الحرب في أوكرانيا
22/09/2025 09:56:35
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: لا يحق للترويكا الأوروبية أن تعيد فرض العقوبات على طهران
Lebanon 24
المندوب الروسي في مجلس الأمن: لا يحق للترويكا الأوروبية أن تعيد فرض العقوبات على طهران
22/09/2025 09:56:35
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
وزراء الخارجية
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
الإيرانية
الإيراني
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
لليوم الثالث على التوالي.. الاضطرابات تؤرق مطارات أوروبا
Lebanon 24
لليوم الثالث على التوالي.. الاضطرابات تؤرق مطارات أوروبا
02:20 | 2025-09-22
22/09/2025 02:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم
Lebanon 24
بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم
01:54 | 2025-09-22
22/09/2025 01:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرض قيود على زي طلاب الجامعات في تونس.. وجدل يعم الشارع
Lebanon 24
فرض قيود على زي طلاب الجامعات في تونس.. وجدل يعم الشارع
01:44 | 2025-09-22
22/09/2025 01:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إضراب عام في إيطاليا
Lebanon 24
إضراب عام في إيطاليا
01:30 | 2025-09-22
22/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء عربي – أميركي مرتقب في نيويورك.. والأنظار على الضفة
Lebanon 24
لقاء عربي – أميركي مرتقب في نيويورك.. والأنظار على الضفة
01:17 | 2025-09-22
22/09/2025 01:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:20 | 2025-09-22
لليوم الثالث على التوالي.. الاضطرابات تؤرق مطارات أوروبا
01:54 | 2025-09-22
بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم
01:44 | 2025-09-22
فرض قيود على زي طلاب الجامعات في تونس.. وجدل يعم الشارع
01:30 | 2025-09-22
إضراب عام في إيطاليا
01:17 | 2025-09-22
لقاء عربي – أميركي مرتقب في نيويورك.. والأنظار على الضفة
01:05 | 2025-09-22
هنغاريا تنتقد بروكسل: الاتحاد الأوروبي يتخبط وسينهار
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24