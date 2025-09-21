Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية قبيل انتهاء مهلة العقوبات

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:35
تعقد مفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، على مستوى وزراء الخارجية وبحضور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس في نيويورك.
وقال مصدر مطلع إن هذا الاجتماع سيُعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكان مسؤول بالخارجية الإيرانية كشف في وقت سابق الأحد، أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى نيويورك.

فيما ذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية أن الهدف الأساسي من الزيارة هو عقد مباحثات ثنائية وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات بين إيران وأوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاق النووي والتعاون الدبلوماسي.

يأتي هذا بينما تسابق إيران الوقت، بعد تصويت مجلس الأمن قبل أيام على عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل دائم.

وتنشط الديبلوماسية الإيرانية في محاولة لمنع "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يوم 28 أيلول الجاري"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أممي لوكالة "تاس" الروسية.

وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، أي في 28 أيلول"، لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينطلق غداً في نيويورك". (الحدث)
الاتحاد الأوروبي

وزراء الخارجية

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

