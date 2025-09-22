موسكو تدين هجوماً على القرم وتتهم كييف بتنفيذ "عمل إرهابي"

Advertisement

قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجوم نفذته ، الاثنين، بطائرات مسيرة على شبه القرم.وقال سيرغي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل ، في منشور على تطبيق تيليغرام، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة منتجعات بشبه أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.ودانت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، الهجوم الذي استهدف منطقة المنتجعات.وذكرت أنه: "في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار".ووصفت الوزارة الواقعة بأنها "هجوم إرهابي مدبر على هدف مدني".ودانت المتحدثة باسم الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي آخر من أعمال نظام كييف".وقالت لوكالة "تاس" للأنباء: "يجب على حلف شمال الأطلسي والاتحاد عند بحثهما عن المعتدي في القارة الأوروبية أن ينظرا في المرآة ليدركا ذلك".وأضافت: "إنهما (حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي) يقودان زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب في بفضل دعمهما لنظام كييف وتزويده بالأسلحة". (سكاي نيوز)