Advertisement

عربي-دولي

موسكو تدين هجوماً على القرم وتتهم كييف بتنفيذ "عمل إرهابي"

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:00
A-
A+

Doc-P-1419887-638941211044165796.jpg
Doc-P-1419887-638941211044165796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجوم نفذته أوكرانيا، الاثنين، بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم.
Advertisement

وقال سيرغي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا، في منشور على تطبيق تيليغرام، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة منتجعات بشبه الجزيرة أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

ودانت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، الهجوم الذي استهدف منطقة المنتجعات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه: "في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار".
ووصفت الوزارة الواقعة بأنها "هجوم إرهابي مدبر على هدف مدني".
ودانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي آخر من أعمال نظام كييف".

وقالت لوكالة "تاس" للأنباء: "يجب على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عند بحثهما عن المعتدي في القارة الأوروبية أن ينظرا في المرآة ليدركا ذلك".

وأضافت: "إنهما (حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي) يقودان زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب في أوروبا بفضل دعمهما لنظام كييف وتزويده بالأسلحة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"الحزب" يدين الهجوم على الإعلام اليمني: "عدوان إرهابي وغادر"
lebanon 24
22/09/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصر من "الباسيج" في هجوم إرهابي بأذربيجان الغربية الإيرانية
lebanon 24
22/09/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على منطقة سياحية في القرم يقتل شخصين ويصيب 15
lebanon 24
22/09/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يدين اعتراف فرنسا بفلسطين: "يكافئ الإرهاب"
lebanon 24
22/09/2025 09:57:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:20 | 2025-09-22
01:54 | 2025-09-22
01:44 | 2025-09-22
01:30 | 2025-09-22
01:17 | 2025-09-22
01:05 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24