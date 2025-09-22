Advertisement

عربي-دولي

التحالف السعودي-الباكستاني يثير تساؤلات عن موازين القوى في جنوب آسيا والخليج

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:10
صرح مصدر مقرب من الحكومة السعودية الأحد بأن "المظلة النووية" الباكستانية ستشمل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام من توقيع الحليفين معاهدة دفاع مشترك.
وأضاف المصدر أن الاتفاق كان قيد الإعداد لسنوات، وأن السعودية تتوقع من الهند، خصم باكستان اللدود، أن تتفهم احتياجات المملكة الأمنية.

وعندما سئل عما إذا كان الاتفاق يعني إمكانية استخدام الأسلحة النووية الباكستانية للدفاع عن السعودية، أجاب علي الشهابي، المحلل المقرب من الديوان الملكي السعودي: "نعم، هذا صحيح".

وأضاف: "الطاقة النووية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وباكستان تتذكر أن المملكة مولت برنامجها النووي بفعالية ودعمته عندما فرضت عليه العقوبات".

وأضاف: "ستتفهم الهند الاحتياجات الأمنية للمملكة العربية السعودية. وتحافظ السعودية على علاقات ممتازة مع الهند".

وأفادت التقارير أن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، صرح لقناة محلية بأن البرنامج النووي الباكستاني سيكون متاحا للمملكة العربية السعودية عند الحاجة، عقب توقيع الاتفاق.

وقعت اتفاقية الدفاع المشترك في الرياض بعد أيام قليلة من غارة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في قطر المجاورة، وأثارت موجة من الصدمة في دول الخليج، التي لطالما اعتمدت على الولايات المتحدة لضمان أمنها.
(روسيا اليوم)
