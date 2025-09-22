التحالف السعودي-الباكستاني يثير تساؤلات عن موازين القوى في جنوب آسيا والخليج

Advertisement

(روسيا اليوم)

صرح مصدر مقرب من الحكومة الأحد بأن "المظلة النووية" الباكستانية ستشمل ، وذلك بعد أيام من توقيع الحليفين معاهدة دفاع مشترك.وأضاف المصدر أن الاتفاق كان قيد الإعداد لسنوات، وأن السعودية تتوقع من الهند، خصم باكستان اللدود، أن تتفهم احتياجات الأمنية.وعندما سئل عما إذا كان الاتفاق يعني إمكانية استخدام الأسلحة النووية الباكستانية للدفاع عن السعودية، أجاب علي الشهابي، المحلل المقرب من الديوان الملكي السعودي: "نعم، هذا صحيح".وأضاف: "الطاقة النووية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وباكستان تتذكر أن المملكة مولت برنامجها بفعالية ودعمته عندما فرضت عليه ".وأضاف: "ستتفهم الهند الاحتياجات الأمنية للمملكة العربية السعودية. وتحافظ السعودية على علاقات ممتازة مع الهند".وأفادت التقارير أن الباكستاني، خواجة آصف، صرح لقناة محلية بأن البرنامج النووي الباكستاني سيكون متاحا للمملكة العربية السعودية عند الحاجة، عقب توقيع الاتفاق.وقعت اتفاقية الدفاع المشترك في بعد أيام قليلة من غارة إسرائيلية استهدفت قادة في قطر المجاورة، وأثارت موجة من الصدمة في دول ، التي لطالما اعتمدت على لضمان أمنها.