عربي-دولي

مرتزقة وعصابات مخدرات في خنادق أوكرانيا؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:50
أكد الضابط الكولومبي المتقاعد دانتي إنكابي لوكالة "نوفوستي" أن أوكرانيا تقوم عمدا بتجنيد مسلحين من الجماعات المسلحة وعصابات تجارة المخدرات في المكسيك وكولومبيا.
وقال إنكابي: "إذا وصل مرتزق يحمل شارة تنظيم "سينالوا"، يعرض عليه العمل فورا. ويقال لمن يعلن انتماءه إلى "القوات المسلحة الثورية" الكولومبية و"جيش التحرير الوطني" الكولومبي إن هناك فرص عمل متاحة لهم".
وأكد أن المرتزقة المهتمين بالانضمام إلى القوات الأوكرانية يعلنون صراحة عن انتمائهم إلى مجموعات غير شرعية من أجل جذب انتباه من يقوم بالتجنيد. مشيرا إلى أن سبب نشاط القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني في الاتجاه الأوكراني معروف جيدا.

وأضاف: "ليس سرا أن المسلحين يسعون لاكتساب المهارات في أوكرانيا ونقل خبراتهم إلى هذا الجزء من العالم لاستخدامها لأغراضهم الخاصة. في كولومبيا، تستخدم جماعتا القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني الإرهابيتان المتورطتان في تجارة المخدرات طائرات مسيّرة وتنفذان ضربات جوية. وهما بالفعل متفوقتان تقنيا على القوات المسلحة الوطنية".

وأفادت أجهزة الأمن الروسية في وقت سابق بأن مرتزقة من المكسيك وكولومبيا، قدموا للقتال في صفوف أوكرانيا، تلقوا تدريبا على استخدام الطائرات الهجومية المسيّرة في مراكز تدريب تابعة لحركة "آزوف" النازية الإرهابية. ويشتبه في انضمام بعض هؤلاء المسلحين إلى القوات الأوكرانية لاكتساب خبرة في قيادة طائرات مسيّرة مختلفة، بهدف نقل خبراتهم لاحقا إلى منظمات إجرامية دولية، مثل عصابات المخدرات. (روسيا اليوم)
02:20 | 2025-09-22
01:54 | 2025-09-22
01:44 | 2025-09-22
01:30 | 2025-09-22
01:17 | 2025-09-22
01:05 | 2025-09-22
