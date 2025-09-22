Advertisement

عربي-دولي

هنغاريا تنتقد بروكسل: الاتحاد الأوروبي يتخبط وسينهار

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:05
A-
A+

Doc-P-1419907-638941250661139029.jpg
Doc-P-1419907-638941250661139029.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به، وأنه يجب التحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك واتباع طريق آخر.
Advertisement
وكتب أوربان عبر منصة "إكس" الأحد: "نحتاج إلى شجاعة فكرية وسياسية وشخصية للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به ولإظهار أن هناك طريقا أفضل".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتأرجح على حافة الهاوية متخبطا في الديون والهجرة والعنف والسياسات الفاشلة في كل مكان"، بينما تبقى "هنغاريا متمسكة بموقفها الثابت المبني على رفض الهجرة ودعم الأسر وتوفير فرص العمل لكل من يرغب".

وكان أوربان صرح في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي إذا استمر في سياسته الاقتصادية فإن أيامه معدودة وسينهار من تلقاء نفسه، من دون أن تكون هناك حاجة للانسحاب منه، أما المهلة الزمنية المتاحة لإجراء أي تغيير جذري فلا تتجاوز عامين وثلاثة أعوام.

وحذر أوربان من أن أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم استبدال الليبراليين في بروكسل بممثلي الحكومات الوطنية، مؤكدا ضرورة إجراء "تطهير" على غرار الولايات المتحدة.

وكان أوربان أشار إلى أن عصر الهيمنة الغربية الذي دام خمسمائة عام قد انتهى، وأن استراتيجية التغريب للعالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن القادم سيكون قرن أوراسيا.
(روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
"سابقة لأوانها"... برلين تنتقد بروكسل بشأن خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
lebanon 24
22/09/2025 09:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: الاتحاد يدين قتل الصحافيين في مدينة غزة
lebanon 24
22/09/2025 09:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية ستوافق على تعليق بعض البنود التجارية في اتفاقيات التكتل مع إسرائيل
lebanon 24
22/09/2025 09:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
22/09/2025 09:57:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

فيكتور أوربان

حافة الهاوية

روسيا اليوم

الليبراليين

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:20 | 2025-09-22
01:54 | 2025-09-22
01:44 | 2025-09-22
01:30 | 2025-09-22
01:17 | 2025-09-22
00:50 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24