هنغاريا تنتقد بروكسل: الاتحاد الأوروبي يتخبط وسينهار

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري أن الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به، وأنه يجب التحلى بالشجاعة للاعتراف بذلك واتباع طريق آخر.وكتب أوربان عبر منصة "إكس" الأحد: "نحتاج إلى شجاعة فكرية وسياسية وشخصية للاعتراف بأن الغرب لم يعد نموذجا يحتذى به ولإظهار أن هناك طريقا أفضل".وأشار إلى أن " يتأرجح على متخبطا في الديون والهجرة والعنف والسياسات الفاشلة في كل مكان"، بينما تبقى "هنغاريا متمسكة بموقفها الثابت المبني على رفض الهجرة ودعم الأسر وتوفير فرص العمل لكل من يرغب".وكان أوربان صرح في وقت سابق بأن الاتحاد إذا استمر في سياسته الاقتصادية فإن أيامه معدودة وسينهار من تلقاء نفسه، من دون أن تكون هناك حاجة للانسحاب منه، أما المهلة الزمنية المتاحة لإجراء أي تغيير جذري فلا تتجاوز عامين وثلاثة أعوام.وحذر أوربان من أن ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم استبدال في بممثلي الحكومات الوطنية، مؤكدا ضرورة إجراء "تطهير" على غرار .وكان أوربان أشار إلى أن عصر الهيمنة الغربية الذي دام خمسمائة عام قد انتهى، وأن استراتيجية التغريب للعالم بأسره قد فشلت، وأن مركز الاقتصاد العالمي قد انتقل إلى الشرق، وأن القرن القادم سيكون قرن أوراسيا.(روسيا اليوم)