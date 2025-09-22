لقاء عربي – أميركي مرتقب في نيويورك.. والأنظار على الضفة

Advertisement

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي غداً الثلاثاء بمجموعة من العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل أيام قليلة من لقائه المقرر مع بنيامين نتنياهو في يوم 29 أيلول، وفي ظل موجة الاعتراف بالدولة والتهديدات بضم الضفة.وستركز اللقاءات على سبل إنهاء الحرب في ووضع تصور لليوم التالي، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.كما أكدت المصادر أن البيت الأبيض أرسل بالفعل دعوات للاجتماع، وفق ما نقل موقع أكسيوس.فيما تسعى إدارة إلى حث على دعم التوجهات الأميركية من أجل إنهاء الحرب في غزة والمشاركة في خطة اليوم التالي، مع احتمال أن ترسل قوات لفرض الاستقرار ولتحل مكان الجيش ، بحسب المصادر.في حين توقعت المصادر أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وتجنب خطوات الضم في . (الحدث)