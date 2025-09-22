Advertisement

لقاء عربي – أميركي مرتقب في نيويورك.. والأنظار على الضفة

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:17
من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً الثلاثاء بمجموعة من القادة العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل أيام قليلة من لقائه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 29 أيلول، وفي ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية بضم الضفة.
وستركز اللقاءات على سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضع تصور لليوم التالي، وفق ما أفادت مصادر أميركية مطلعة.

كما أكدت المصادر أن البيت الأبيض أرسل بالفعل دعوات للاجتماع، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

فيما تسعى إدارة ترامب إلى حث الدول العربية على دعم التوجهات الأميركية من أجل إنهاء الحرب في غزة والمشاركة في خطة اليوم التالي، مع احتمال أن ترسل قوات لفرض الاستقرار ولتحل مكان الجيش الإسرائيلي، بحسب المصادر.

في حين توقعت المصادر أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة وتجنب خطوات الضم في الضفة الغربية. (الحدث)

 
