إضراب عام في إيطاليا

توقفت حركة القطارات والنقل العام وقطاعات عدة تضامنا مع ومطالبة بوقف المجزرة في غزة بدعوة من النقابات العمالية ونقابات في القطاعيين العام والخاص. كما انضمت روابط وجمعيات الصحافيين الإيطاليين والأجانب الى ما سمته " التعبئة العامة لتبيان حقيقة الإبادة الجماعية في غزة ".وقرر جامعات ومدارس وعمال الموانئ التوقف عن العمل اليوم ضد الإبادة الجماعية فى فلسطين تحت شعار "ليتوقف كل شىء.. فلسطين فى القلب"، يترافق كل ذلك مع مسيرة في العاصمة روما، فيما ستُنظم احتجاجات في أكثر من 60 مدينة إيطالية.وفي بيان صدر عن الاتحادات العمالية الثلاثة الكبرى جاء فيه: "نعلن الإضراب ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، وضد تزويد بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها ، بالاضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة أسطول الصمود العالمي الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".وقال للكونفدرالية العامة للعمل موريسيو لنديني وهي اكبر منظمة تضم اكثر من 4 ملايين منتسب: " سنكون في الساحة لنؤكد أننا لا نريد أن نكون متواطئين، بصمتنا، في الحرب على غزة"، وأوضح أن "22 أيلول سيكون يومًا يمكن للجميع النزول فيه إلى الشارع لقطع أي تعاون مع إسرائيل والدفاع عن غزة". (الوكالة الوطنية)