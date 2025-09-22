Advertisement

عربي-دولي

بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1419926-638941282534412417.webp
Doc-P-1419926-638941282534412417.webp photos 0
في "لحظات تاريخية" كما وصفها مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، يرتقب أن تعلن بلجيكا اليوم الاثنين الاعتراف بدولة فلسطين.
لتنضم بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال التي أعلنت رسمياً أمس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ما يشكّل تحولاً تاريخياً في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، ويأتي هذا بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.
فيما أثارت الخطوة انتقادات حادة في إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، في رسالة بالفيديو موجّهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا، "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، بعدما تعهّد في وقت سابق بخوض مواجهة في الأمم المتحدة، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية يهدد وجود الدولة الإسرائيلية".

"خطوة استعراضية"
في حين وصفت الولايات المتحدة الخطوة بأنها "استعراضية". وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لم يكشف عن هويته "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وحماية أمن إسرائيل".

أتى اعتراف هذه الدول عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تعقد على هامشها قمة برئاسة السعودية وفرنسا للنظر في مستقبل "حل الدولتين"، يتوقع أن تؤكد خلالها دول عدة تتقدمها فرنسا، اعترافها بدولة فلسطين.
الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

دبلوماسي

السعودية

