بعد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.. بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم

لتنضم بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال التي أعلنت رسمياً أمس الاعتراف بالدولة ، في ما يشكّل تحولاً تاريخياً في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، ويأتي هذا بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في . في "لحظات تاريخية" كما وصفها مندوب فلسطين الدائم في ، السفير رياض منصور، يرتقب أن تعلن بلجيكا اليوم الاثنين الاعتراف بدولة فلسطين.لتنضم بذلك إلى كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال التي أعلنت رسمياً أمس الاعتراف بالدولة ، في ما يشكّل تحولاً تاريخياً في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، ويأتي هذا بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في .

فيما أثارت الخطوة انتقادات حادة ، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، في رسالة بالفيديو موجّهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا، "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، بعدما تعهّد في وقت سابق بخوض مواجهة في الأمم المتحدة، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية يهدد وجود الدولة ".



"خطوة استعراضية"

في حين وصفت الخطوة بأنها "استعراضية". وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لم يكشف عن هويته "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وحماية أمن ".



أتى اعتراف هذه الدول عشية بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تعقد على هامشها قمة برئاسة وفرنسا للنظر في مستقبل "حل الدولتين"، يتوقع أن تؤكد خلالها دول عدة تتقدمها ، اعترافها بدولة فلسطين.