عربي-دولي

بعد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين..خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:55
تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عقب استبعاد وزراء من جلسات نقاش حساسة تتعلق بالرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، بحسب ما افادت القناة 12 الاسرائيلية
ونقلت القناة عن مصادر سياسية لم تسمّها قولها، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد في وقت سابق الأحد، اجتماعًا عاجلًا خارج جدول الأعمال المعتاد، من دون مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبحث خطوات الرد على الاعتراف الدولي.

وبحسب المصادر، فإن مقربين من بن غفير، اعتبروا أن تحركات نتنياهو تعكس محاولة للتخفيف من مطلب فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأضافوا أن بن غفير، وحلفاءه يطالبون بموقف أكثر تشددًا يشمل تسريع خطوات السيادة وإنهاء دور السلطة الفلسطينية، في حين يسعى نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إلى تبني مواقف متوازنة تتيح له الحفاظ على تماسك التحالف السياسي وتجنب تصعيد داخلي ودولي.

وخلال الاجتماع، شدد نتنياهو، على أهمية التنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للرد على خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفق ما نقلته القناة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 153 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وأخيرا، أعلنت 11 دولة، منها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الجاري.
