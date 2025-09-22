دول تستعد لما لا يمكن تصوّره: الحرب مع روسيا

Advertisement

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أنه "في أحد مؤتمرات الدفاع والأمن الأوروبية التي عقدها منتدى وارسو للأمن قبل بضع سنوات، قال مسؤولو الدفاع في إحدى دول البلطيق في إحدى الجلسات بوضوح: "حيث نحن في دول البلطيق، بالقرب من ، تعلمنا منذ زمن طويل أن ننام بعين واحدة مفتوحة". لقد أجبرت الحرب الروسية في أوكرانيا دول البلطيق على الاستعداد لما كان من غير الممكن تصوره في السابق: مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو على أراضي حلف شمال الأطلسي".وبحسب الموقع، "السيناريو المركزي والأكثر ترجيحا الذي يركزون عليه هو ممر سوالكي. هذا الممر الجغرافي هو عبارة عن امتداد ضيق من الأراضي بين بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي، كما أنه الجسر البري الوحيد بين بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وهي تابعة لدول البلطيق. والافتراض هو أن روسيا سوف تستخدم أراضي حليفتها الدولة الدمية بيلاروسيا لغزو هذا الجزء من حدود بولندا، مما يقطع الرابط الوحيد للتحالف مع دول البلطيق. ويعتقد المخططون العسكريون أن هذه ستكون النقطة المحورية لأي تحرك من جانب موسكو ضد التحالف. إنها، على حد تقييم أكثر من محلل عسكري، "نقطة الضعف في حلف شمال الأطلسي". وقال بن هودجز، الرئيس السابق للقيادة الأوروبية في شتوتغارت، لإحدى منشورات في بروكسل: "إذا سيطرت القوات الروسية على ممر سوالكي، فإن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ستصبح في الواقع معزولة عن التعزيزات من الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي"."وتابع الموقع، "تضاعفت هذه الهشاشة الجيوسياسية لحلف شمال الأطلسي بسبب التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا "زاباد 25" التي جرت الأسبوع الماضي. ويعني اسم هذه التدريبات القتالية المحاكية حرفيًا "تدريب الغرب"، وهو نفس الاسم الذي أطلق على هذه المناورات في عامي 2017 و2021، ويظهر أن هدف النشاط بأكمله هو الاستعداد لهجوم على حلف شمال الأطلسي. كانت روسيا تجري هذه التدريبات العسكرية كل أربع سنوات منذ ثمانينيات القرن العشرين، مع وجود فجوة مدتها عشر سنوات بين عامي 1999 و2009. ولكن التدريبات الأحدث شهدت كلها التركيز المتجدد على سيناريو غزو ممر سوالكي".وأضاف الموقع، "هناك سابقة أخرى تتمثل في قيام روسيا بإعادة استخدام ما كان في السابق مناورات تمهيداً لغزو أحد جيرانها. وشهدت مناورات "زاباد-21" دخول عدد كبير من القوات الروسية إلى بيلاروسيا للمشاركة في الحدث، ولكنها بقيت بعد ذلك. وعلى هذا النحو، فقد شكلت هذه الخطط جزءا لا يتجزأ من التخطيط الروسي قبل الغزو. كانت "زاباد-21" جزءًا أساسيًا من الاستعدادات الاستراتيجية واللوجستية الروسية في هذا الصدد، وقد وثّق المحللون العسكريون والاستخباراتيون دورها كستار دخان لغزو أوكرانيا توثيقًا جيدًا".وبحسب الموقع، "من دون المخاطرة، وبذل قصارى جهدها للاستعداد للأسوأ، تعمل دول البلطيق على إعادة تسليح نفسها "بسرعة". وتتمثل شكواهم المشتركة في أن حلفاء الناتو غير قادرين على اتخاذ الإجراءات أو القرارات "بالسرعة"، وهو ما ينفي قدراً كبيراً من قدرة التحالف على العمل كرادع لروسيا. في غضون ذلك، تعهدت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وسيكون هذا قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2035 للوصول إلى هذا المستوى من الإنفاق الوطني المتفق عليه في قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة. ومن شأن هذه الزيادة أن تجعل دول البلطيق من بين الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع بين كل الأعضاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي. وهذا يعني أيضًا إنفاق مليارات إضافية على المشتريات الجديدة للمدفعية والطائرات من دون طيار والدفاع الجوي وبرامج جاهزية القوات".وتابع الموقع، "تستضيف ليتوانيا أيضًا لواءً ألمانيًا متمركزًا بشكل دائم على أرضها، وهذا أول انتشار عسكري طويل الأمد للجيش الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. إن هذا الانتشار، الذي يعد أمراً غير مسبوق تقريباً بالنسبة للقوات المسلحة الألمانية، هو ما وصفه نائب الليتواني، توماس جودلياوسكاس، بأنه "نهج دفاعي جماعي" للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. وتُخصّص الدول الثلاث أيضًا تمويلًا للتحصينات الثابتة، وفي كانون الثاني، أُعلن عن إنشاء "خط دفاع البلطيق"، وهي في الواقع عبارة عن شبكة واسعة من المخابئ، والعقبات المضادة للدبابات، وأنظمة المراقبة، ومستودعات الإمدادات. وبالتوازي مع ذلك، انسحبت الدول الثلاث أيضًا من معاهدة أوتاوا، وهذا من شأنه أن يسمح لهم باستخدام الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع على أراضيهم الوطنية، وهو ما حظرته المعاهدة. ودافع مسؤولون سياسيون ودفاعيون في فيلنيوس وتالين عن قرار الخروج من المعاهدة باعتباره "منطقيًا وضروريًا" في ضوء تصرفات روسيا وحلفائها من كوريا الشمالية والصين وإيران".وأضاف الموقع، "تستثمر بولندا أيضًا 2.5 مليار يورو في برنامج "الدرع الشرقي"، وهو خطة بناء واسعة النطاق لتعزيز الحدود المشتركة مع بيلاروسيا وكالينينغراد بأبراج مراقبة جديدة وطائرات من دون طيار وأنظمة كشف المعابر الحدودية والدخول غير القانوني، بالإضافة إلى بناء طبقات من الحواجز المضادة للمركبات والدبابات. ويقول المسؤولون البولنديون ومسؤولو دول البلطيق إنهم سيكونون مستعدين لأي تحرك قد تقوم به روسيا لمحاولة فصلهم عن بعضهم البعض واحتلال ممر سوالكي. وقال مسؤول دفاعي في منطقة البلطيق للموقع: "لن نفاجأ بالهجوم وسنكون مستعدين"."