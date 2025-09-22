Advertisement

ترامب يأمل في التوصل لتسوية دبلوماسية للصراع في غزة

22-09-2025 | 03:33
أمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال ترامب لصحافيي البيت الأبيض المرافقين له خلال عودته من أريزونا إلى واشنطن: "آمل وأود أن أرى تسوية دبلوماسية" للحرب في غزة.

وأضاف قائلاً: "هناك الكثير من الغضب والكراهية، كما تعلمون، وهذا مستمر منذ سنوات عديدة، آمل أن نتوصل إلى تسوية"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أميركية مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع، غدا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مجموعة من القادة لمناقشة سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أضافت المصادر أن دعوات وجهت بالفعل إلى قادة دول عربية وإسلامية لبحث سبل الحل، حسب ما نقل موقع أكسيوس.

وأوضحت أن البيت الأبيض يخطط لبحث مشاركة هذه الدول في إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإمكانية نشر قوات عسكرية تابعة لها هناك كـ"قوة استقرار" تحل محل القوات الإسرائيلية بعد انسحابها.

يأتي هذا الاجتماع في حال حدوثه، بعد توالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، ما أثار غضب إسرائيل، التي اعتبرت هذه القرارات "دعماً لحركة حماس، وتهديداً لوجود دولة إسرائيل".(العربية)



