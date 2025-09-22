ترامب يأمل في التوصل لتسوية دبلوماسية للصراع في غزة

Advertisement

أمل الرئيس الأميركي في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع الفلسطيني .وقال لصحافيي المرافقين له خلال عودته من أريزونا إلى : "آمل وأود أن أرى تسوية دبلوماسية" للحرب في غزة.وأضاف قائلاً: "هناك الكثير من الغضب والكراهية، كما تعلمون، وهذا مستمر منذ سنوات عديدة، آمل أن نتوصل إلى تسوية"، وفق ما نقلت وكالة "تاس" اليوم الاثنين.وفي وقت سابق، أفادت مصادر أميركية مطلعة أن ترامب يعتزم عقد اجتماع، غدا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع مجموعة من لمناقشة سبل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.كما أضافت المصادر أن دعوات وجهت بالفعل إلى قادة دول عربية وإسلامية لبحث سبل الحل، حسب ما نقل موقع أكسيوس.وأوضحت أن البيت الأبيض يخطط لبحث مشاركة هذه الدول في إعادة إعمار بعد الحرب، وإمكانية نشر قوات عسكرية تابعة لها هناك كـ"قوة استقرار" تحل محل القوات بعد انسحابها.يأتي هذا الاجتماع في حال حدوثه، بعد توالي الاعترافات الدولية بدولة ، ما أثار غضب ، التي اعتبرت هذه القرارات "دعماً لحركة ، وتهديداً لوجود دولة إسرائيل".(العربية)