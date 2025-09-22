اسرائيل تواصل استهداف الابراج في غزة.. وسقوط شهداء

مع استمرار القصف على مدينة غزة، أفادت مصادر طبية محلية اليوم الإثنين باستشهاد 15 فلسطينياً منذ ساعات .

كما أشارت المصادر الطبية إلى مقتل "عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الطائرات لمنزل في شارع بحي الصبرة غزة"، وفق ما أفادت والمعلومات (وفا).فيما أكد شهود أن "تفجير الأبراج في حي تل الهوا متواصل"، بينما يتواجد محاصرون داخلها. وأوضحوا أنه "لا يزال هناك محاصرون داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أيام".