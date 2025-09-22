Advertisement

اسرائيل تواصل استهداف الابراج في غزة.. وسقوط شهداء

22-09-2025
مع استمرار القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، أفادت مصادر طبية محلية اليوم الإثنين باستشهاد 15 فلسطينياً منذ ساعات الفجر.
كما أشارت المصادر الطبية إلى مقتل "عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

فيما أكد شهود عيان أن "تفجير الأبراج في حي تل الهوا متواصل"، بينما يتواجد محاصرون داخلها. وأوضحوا أنه "لا يزال هناك محاصرون داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ أيام".
