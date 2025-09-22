السفير الروسي في بروكسل: قنوات الاتصال الطارئة مع الناتو مفتوحة

Advertisement

أعلن في دينيس غونشار أن قنوات الاتصال الطارئة مع حلف مفتوحة.وأضاف أن الجيشين يتبادلان الرسائل بشكل ، إلا أنه أوضح أن تلك الرسائل مختصرة وتتعلق بحوادث محددة، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية".كما اعتبر أن على الناتو التخلي عن "خطه العدائي من أجل العودة إلى علاقات طبيعية بين الجانبين".وأكد أن "الوضع الحالي، مع تصعيد الحلف للتوترات على الجناح الشرقي، وإرسال الأسلحة إلى ، واستكشاف خيارات إرسال قوات تابعة للناتو إلى وتقديم ضمانات أمنية لكييف فقط، يؤكد مرة أخرى أن بروكسل تواصل تجاهل المصالح المشروعة لروسيا بشكل كامل".أتت تلك التصريحات، بعدما أعلنت الإستونية أمس الأحد أن سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين بناء على طلبها، عقب انتهاك ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.(العربية)