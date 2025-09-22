Advertisement

عربي-دولي

السفير الروسي في بروكسل: قنوات الاتصال الطارئة مع الناتو مفتوحة

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:09
أعلن السفير الروسي في بروكسل دينيس غونشار أن قنوات الاتصال الطارئة مع حلف الناتو مفتوحة.
وأضاف أن الجيشين يتبادلان الرسائل بشكل دوري، إلا أنه أوضح أن تلك الرسائل مختصرة وتتعلق بحوادث محددة، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية".

كما اعتبر أن على الناتو التخلي عن "خطه العدائي من أجل العودة إلى علاقات طبيعية بين الجانبين".

وأكد أن "الوضع الحالي، مع تصعيد الحلف للتوترات على الجناح الشرقي، وإرسال الأسلحة إلى كييف، واستكشاف خيارات إرسال قوات تابعة للناتو إلى أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية لكييف فقط، يؤكد مرة أخرى أن بروكسل تواصل تجاهل المصالح المشروعة لروسيا بشكل كامل".

أتت تلك التصريحات، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أمس الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين بناء على طلبها، عقب انتهاك ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي.(العربية)
