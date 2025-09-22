الحدود السورية - التركية تعج بالعائدين: "نريد بناء وطننا"

شهد معبر باب الحدودي بين وتركيا عبور آلاف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طويلة من اللجوء.

فقد أظهرت فيديوهات متداولة على ، أمس الأحد، حركة المرور على المعبر من الجانبين والسوري، حيث استكمل العائدون إجراءات الدخول والعودة.



وقال أحد العائدين، إنه عاد طوعاً بعد غياب دام 14 عاماً، لافتا إلى أنه ينوي بناء حياة جديدة في بلده.



بدوره، علّق مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى، مصطفى ، أن المعبر استقبل منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم أكثر من 280 ألف سوري، عادوا طوعاً بشكل نهائي إلى بلادهم، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف سوري من حاملي الجنسية التركية-السورية.



كما أد أن أبناء الجالية الزائرين من الدول الأجنبية بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص، وفقا لموقع "Viory".