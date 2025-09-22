Advertisement

عربي-دولي

الحدود السورية - التركية تعج بالعائدين: "نريد بناء وطننا"

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:37
شهد معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا عبور آلاف اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سنوات طويلة من اللجوء.
فقد أظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، حركة المرور على المعبر من الجانبين التركي والسوري، حيث استكمل العائدون إجراءات الدخول والعودة.

وقال أحد العائدين، إنه عاد طوعاً بعد غياب دام 14 عاماً، لافتا إلى أنه ينوي بناء حياة جديدة في بلده.

بدوره، علّق مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى، مصطفى الحلاق، أن المعبر استقبل منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم أكثر من 280 ألف سوري، عادوا طوعاً بشكل نهائي إلى بلادهم، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف سوري من حاملي الجنسية التركية-السورية.

كما أد أن أبناء الجالية السورية الزائرين من الدول الأجنبية بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص، وفقا لموقع "Viory".
 
الحدود السورية

بعد سنوات

الحلاق

التركي

سوريا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24