عربي-دولي

تزامناً مع الاحتفال بعطلة "رأس السنة اليهودية".. الجيش الإسرائيلي يستنفر قواته على كافة الجبهات

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:42
Doc-P-1420019-638941383056067278.webp
Doc-P-1420019-638941383056067278.webp photos 0
مع الاحتفال بعطلة "رأس السنة اليهودية"، ووسط حملة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، أعلن الجيش الإسرائيلي "تعزيز واستنفار عشرات السرايا العسكرية على مختلف الجبهات"
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين إلى "تعزيز جميع جبهات القتال خلال عطلة رأس السنة اليهودية"

كما أوضح أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز واستنفار عشرات السرايا العسكرية من الدورات التأهيلية القتالية من كافة وحدات الجيش لتنفيذ مهام دفاعية وهجومية على مختلف الجبهات."

وأكد أن "الجيش عزز كافة جبهات القتال بقوات جوية وبرية وبحرية وبكافة الأنظمة العسكرية في أنحاء البلاد".

"جسر الملك حسين"
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم السلطة الإسرائيلية التي تدير الحدود البرية أن جسر الملك حسين، المعبر الوحيد بين الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والأردن، أعيد فتحه.
