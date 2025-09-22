Advertisement

عربي-دولي

آلاف اللاجئين السوريين يعبرون "باب الهوى" عائدين إلى بلادهم

Lebanon 24
22-09-2025 | 06:03
عبر آلاف اللاجئين السوريين معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا عائدين إلى بلادهم بعد سنوات طويلة من اللجوء.
وقال أحد العائدين، إنه عاد طوعاً بعد غياب دام 14 عاماً، لافتا إلى أنه ينوي بناء حياة جديدة في بلده.

بدوره، علّق مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى، مصطفى الحلاق، أن المعبر استقبل منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم أكثر من 280 ألف سوري، عادوا طوعاً بشكل نهائي إلى بلادهم، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف سوري من حاملي الجنسية التركية-السورية.

كما أفاد بأن أبناء الجالية السورية الزائرين من الدول الأجنبية بلغ عددهم أكثر من 1200 شخص، وفقاً لموقع "Viory".

جاء هذا بعدما أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن 474,018 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تراجع إلى 2.5 مليون شخص.

يذكر أنه وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد أكثر من 2.4 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم، منهم 779 ألفا و473 لاجئاً من دول الجوار، ومليون و694 ألفاً و418 نازحاً في الداخل.

لكن تقارير أممية شددت على أن التحديات الإنسانية واللوجستية ما زالت موجودة في سوريا، خصوصا لناحية المساكن المدمرة والخدمات.
