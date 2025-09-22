"سفن جوية" فوق سوريا وإسرائيل "قلقة".. معلومات مثيرة!

نشر موقع "نتسيف" تقريراً جديداً قال فيه إن هناك دوائر عسكرية في تل أبيب أبدت قلقاً من التحولات الطارئة على استراتيجية في مواجهة وتحديداً في مسرح العمليات السوري.

وأشار التقرير إلى أن أنقرة تعتمد على آليات "السفن الجوية"، وهى مناطيد تحمل مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، مثل أنظمة المراقبة البصرية والحرارية، ومعدات الحرب الإلكترونية، وحتى مكونات الأسلحة المتكاملة.



وقال الموقع إنه بجانب سعي تركيا إلى ترسيخ موطئ قدم في سوق بالونات التجسس المدنية والعسكرية من خلال شركة "تورك بورت" ومنتجها الرائد "جوكتشيشيري"، تعتزم تفعيل تلك الآليات في عمليات الرصد والتخابر قبالة جبهة إسرائيل الشمالية في الجنوب السوري.





وبينما تستغل تركيا منظوماتها الجديدة في تعقب تحركات مجموعات كردية في ، تتطلع أيضا إلى تسويق منتجها لدى عملاء إقليميين ودوليين؛ وهو ما يشكل خطورة على الأمن الإسرائيلي على المدى البعيد، ويرسخ منافسة قوية في سوق تقودها وإسرائيل، كما يزعم التقرير.





وتحدث الموقع عن إمكانيات "السفن الجوية" التركية، مشيراً إلى أن بالونات التجسس قادرة على الطيران على ارتفاعات تصل إلى 1200 متر، أما وقت التشغيل المعلن، فيصل إلى 18 يوما؛ وهو ما يوفر إمكانية رصد وتتبع مستمرة وبعيدة المدى.





ويستطيع المنطاد حمل مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، مثل أنظمة المراقبة البصرية والحرارية، ومعدات الحرب الإلكترونية، وحتى مكونات الأسلحة المتكاملة، وفقًا للاحتياجات التشغيلية. كذلك، تقول الشركة المنتجة أنها طورت معظم الأنظمة الفرعية للمنطاد محليا، بهدف تقليل الاعتماد على الإمدادات الأجنبية وتعزيز استقلالية صناعة الدفاعات التركية.





وبموجب تقديرات إسرائيلية، تستخدم تركيا "السفن الجوية" تجريبيا وعملياتيا على حدودها مع سوريا منذ حزيران الماضي، بهدف مراقبة تحركات المجموعات الكردية والمسلحين السوريين؛ كما تستغلها أيضا في أغراض مدنية، لا سيما بعد توقيع عقود محلية مع شركات الاتصالات المحلية، لمراقبة بنيتها التحتية جنوب تركيا، فضلا عن إجراء نقاشات في الوقت الراهن بشأن استخدام "السفن الجوية" في مراقبة حقول النفط في المناطق الحدودية.









وعلى مسار التسويق الإقليمي والدولي، عززت تركيا عمليات تسويق "السفن الجوية"، وعرضتها مؤخرا معرض الدفاعات الجوية IDEF، وأبدى ممثلو القوات المسلحة الإقليمية والأجنبية، مثل وليتوانيا، اهتماماً ملحوظاً بالمنتج؛ وهو ما يعكس إمكانات تصدير واعدة في المنظور.



وترى تقديرات موقف إسرائيلية أن توسع تركيا في مجال "السفن الجوية"، ينطوي على نقاط تحول استراتيجية بالغة الأهمية، فضلًا عن تعدد التداعيات، التي يأتي في طليعتها التأثير على الملف السوري، ومن ذلك على سبيل المثال:





- فرض قيود على حركة الجماعات الكردية المسلحة وإحكام السيطرة عليها، بالإضافة إلى تعزيز عمليات مراقبة ومنع نقل الأسلحة والإمدادات إلى سوريا عبر الحدود.





- تعطيل أو مراقبة اتصالات المجموعات المحلية، وتغيير قواعد العمل في الميدان، والحد من مناطق النشاط السري.





- مراقبة حقول النفط والمرافق الاقتصادية في المناطق المتنازع عليها في سوريا، والتي قد تصبح نقطة احتكاك بين أنقرة والجهات الفاعلة المحلية أو الدولية.





أما في ما يخص التأثيرات الإقليمية والدولية، فاختزلها التقرير الإسرائيلي في عدة نقاط:





- منح تركيا نفوذاً سياسياً واستخباراتياً أوسع، وتعزيز مكانتها في الحوار مع الجهات ، بالإضافة إلى نظيرتها الدولية المعنية في شمال سوريا.





- تنطوي عملية تسويق الآليات الجوية التركية الجديدة على مخاوف تصعيد بشأن احتمال اندلاع سباق تسلح عسكري أو عمليات مراقبة في مناطق التماس مع سوريا.





وفي ما يتعلق بتحسبات إسرائيل إزاء اعتماد حكومة أنقرة على استراتيجية "السفن الجوية"، أشارت مصادر التقرير الإسرائيلي إلى تحولات تؤكد امتلاك تركيا قدرات هجومية جديدة، لا سيما في ظل إمكانية تجهيز البالونات بمكونات هجومية، وهو ما يحولها من مجرد أدوات مراقبة إلى منصات هجومية، تعمل على تغيير التوازنات المحلية، وتستفز ردود أفعال أطراف إقليمية أخرى.



علاوة على ذلك، لا يمكن استبعاد ارتباط البالونات بخلق ثغرات تكنولوجية في منظومات الاتصالات، وتحولها حينئذ إلى أداة لهجمات سيبرانية، واستغلال المعلومات الاستخباراتية التي يمكن جمعها.





وخلص تقرير "نتسيف" إلى أن دخول تركيا إلى صناعة مناطيد التجسس، يعد خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتجاوز مجرد إضافة منتج جديد إلى ترسانتها الدفاعية.