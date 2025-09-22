Advertisement

عربي-دولي

ترامب يكشف فحوى آخر رسالة تلقاها من شارلي كيرك قبل اغتياله

Lebanon 24
22-09-2025
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فحوى آخر رسالة تلقاها من الناشط المحافظ تشارلي كيرك، قبل اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ترامب، في خطابه خلال حفل تأبين صديقه الراحل في مدينة غلينديل بولاية أريزونا، إن آخر ما طلبه منه كيرك هو أن تعمل إدارته على "إنقاذ مدينة شيكاغو" التي ولد ونشأ في ضواحيها.

وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه سيرسل قوات الحرس الوطني إلى شيكاغو من أجل "إنقاذها من الجريمة"، رغم معارضة حاكمها الديمقراطي.

وأقيم حفل تأبين كيرك في ملعب ستيت فارم بولاية أريزونا، وحضره آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية، إلى جانب أفراد عائلة كيرك.

وأثنى ترامب على كيرك وعدد خصاله، موضحا أنه "قتل بوحشية على يد يساري متطرف لأنه تجرأ على قول الحقيقة".

ونظمت مراسم التأبين بعد نحو أسبوعين على مقتل كيرك (31 عاما)، الذي اغتيل في 10 أيلول الجاري خلال فعالية طلابية في ولاية يوتا، برصاصة واحدة أطلقها شاب يبلغ من العمر 22 عاما، قال للمحققين إنه ارتكب الجريمة لأنه "سئم من كراهية كيرك".

وكان كيرك من أبرز الوجوه المحافظة الشابة في الولايات المتحدة، ومعروفا بقربه من ترامب والتيار اليميني.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطي

ديمقراطي

التيار

ليندي

