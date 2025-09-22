31
إيطاليا.. إضراب وطني ومسيرات داعمة لفلسطين رغم الطقس العاصف
Lebanon 24
لم يردع سوء الأحوال الجوية الإيطاليين عن المشاركة في إضراب وطني عام شهد عشرات المسيرات المندّدة بالإبادة التي ترتكبها
إسرائيل
ضد المدنيين في غزة، والمنددة كذلك بالهجمات في
الضفة الغربية
، بحسب وكالة "نوفا"
الإيطالية
.
نحو 80 مسيرة انطلقت في مختلف المدن بدعوة من نقابة
القاعدة
المستقلة، التي أكدت أن التعبئة جاءت ردًا على "الإبادة الجماعية في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، والتهديدات الموجهة لبعثة أسطول الصمود الدولي"، والتي يشارك فيها عمال ونقابيون إيطاليون متجهون إلى غزة.
تظاهرات في روما وتورينو وميلانو ونابولي
- في روما، شارك أكثر من 20 ألف متظاهر في ساحة سينكويشينتو قرب محطة تيرميني، وسط إجراءات أمنية مشددة.
- في تورينو، أغلق الطلاب مداخل جامعة لويجي إينودي منذ الصباح، قبل أن ينطلق نحو ألف متظاهر في مسيرة نحو محطة بورتا نوفا، هاتفين: "
فلسطين
حرة من النهر إلى البحر".
- في ميلانو، أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تعطيل حركة النقل أكثر من الإضراب نفسه، حيث توقف خط مترو واحد عن العمل.
- في نابولي، احتشد متظاهرون في ساحة غاريبالدي ما أدى إلى عرقلة حركة الترام والحافلات.
ومن شمال سردينيا، خرجت مظاهرات حاشدة في ساساري وأولبيا وسانتا تيريزا غالورا، حيث أغلقت بعض المحلات تضامنًا مع غزة، فيما تبرعت مكتبات بجزء من مبيعاتها لصالح جمعيات داعمة للفلسطينيين.
"لا للتواطؤ"
جمعية الصداقة العربية – الإيطالية أصدرت بيانًا جاء فيه: "نعلن الإضراب ضد الإبادة في فلسطين وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة. لا نريد أن نكون متواطئين، بصمتنا، في الحرب على غزة".
