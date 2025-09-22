Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا.. إضراب وطني ومسيرات داعمة لفلسطين رغم الطقس العاصف

Lebanon 24
22-09-2025 | 08:37
A-
A+

Doc-P-1420102-638941524381319993.png
Doc-P-1420102-638941524381319993.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يردع سوء الأحوال الجوية الإيطاليين عن المشاركة في إضراب وطني عام شهد عشرات المسيرات المندّدة بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، والمنددة كذلك بالهجمات في الضفة الغربية، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.
Advertisement


نحو 80 مسيرة انطلقت في مختلف المدن بدعوة من نقابة القاعدة المستقلة، التي أكدت أن التعبئة جاءت ردًا على "الإبادة الجماعية في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، والتهديدات الموجهة لبعثة أسطول الصمود الدولي"، والتي يشارك فيها عمال ونقابيون إيطاليون متجهون إلى غزة.

تظاهرات في روما وتورينو وميلانو ونابولي
- في روما، شارك أكثر من 20 ألف متظاهر في ساحة سينكويشينتو قرب محطة تيرميني، وسط إجراءات أمنية مشددة.
- في تورينو، أغلق الطلاب مداخل جامعة لويجي إينودي منذ الصباح، قبل أن ينطلق نحو ألف متظاهر في مسيرة نحو محطة بورتا نوفا، هاتفين: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".
- في ميلانو، أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى تعطيل حركة النقل أكثر من الإضراب نفسه، حيث توقف خط مترو واحد عن العمل.
- في نابولي، احتشد متظاهرون في ساحة غاريبالدي ما أدى إلى عرقلة حركة الترام والحافلات.


ومن شمال سردينيا، خرجت مظاهرات حاشدة في ساساري وأولبيا وسانتا تيريزا غالورا، حيث أغلقت بعض المحلات تضامنًا مع غزة، فيما تبرعت مكتبات بجزء من مبيعاتها لصالح جمعيات داعمة للفلسطينيين.

"لا للتواطؤ"

جمعية الصداقة العربية – الإيطالية أصدرت بيانًا جاء فيه: "نعلن الإضراب ضد الإبادة في فلسطين وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة. لا نريد أن نكون متواطئين، بصمتنا، في الحرب على غزة".
 
مواضيع ذات صلة
اتهمتها بالعنف.. كندا تمنع دخول فرقة راب إيرلندية داعمة لفلسطين
lebanon 24
22/09/2025 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب عام في إيطاليا
lebanon 24
22/09/2025 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القمح الروسي يحقق أداءً تاريخيًا رغم تقلبات الطقس جنوبًا
lebanon 24
22/09/2025 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي لن تنال من موقف الأردن الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
lebanon 24
22/09/2025 18:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الإيطالية

الإيطالي

إسرائيل

القاعدة

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-22
10:45 | 2025-09-22
10:30 | 2025-09-22
10:29 | 2025-09-22
10:15 | 2025-09-22
10:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24