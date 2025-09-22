Advertisement

إقتصاد

رغم التهديد بالعقوبات.. توقيع اتفاق نووي إيراني - روسي

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1420128-638941575193693827.png
Doc-P-1420128-638941575193693827.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تهدف إلى توقيع اتفاقات استراتيجية مع الجانب الروسي لبناء ثماني محطات للطاقة النووية في إيران، في وقت يدرس فيه مجلس الأمن الدولي إعادة فرض عقوبات شاملة على طهران بسبب برنامجها النووي.
Advertisement


يأتي الإعلان بعد رفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم. المشروع كان يحظى بدعم روسيا والصين، لكنه واجه معارضة قوية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي دفعت نحو إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.

الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" كان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات، لكن الدول الأوروبية ترى أن إيران خرقت التزاماتها، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وتقييد عمل المفتشين الدوليين.



قال إسلامي لوسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزيارة ستتوج بتوقيع اتفاقات تعاون مع روسيا تشمل خطة بناء المحطات الجديدة، مضيفاً: "بدأت مفاوضات العقود، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية".

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2040، في وقت تعاني فيه إيران من نقص حاد في الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.

واقع الطاقة النووية في إيران

حتى الآن، لا تملك إيران سوى محطة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر جنوب البلاد، بطاقة إنتاجية تقارب غيغاوات واحد، وقد بنتها روسيا قبل أكثر من عقد. بناء 8 محطات جديدة يمثل نقلة نوعية في مساعي إيران لتطوير بنيتها التحتية في مجال الطاقة.


وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بحت، فيما تدعم روسيا هذا الموقف وتصر على حق طهران في تطوير طاقة نووية سلمية. أما الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، فترى أن إيران تستخدم البرنامج كغطاء لتطوير قدرات قد تقود إلى صناعة سلاح نووي.

في هذا السياق، عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لمحادثات جديدة، بشرط أن تعيد إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها النووية، وأن تعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

لكن في حال فشل الجهود الدبلوماسية بحلول نهاية يوم 27 أيلول الجاري، ستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إلى التنفيذ.
 
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ميدفيديف يرفع سقف التهديد الروسي: توقعوا المزيد من الضغط
lebanon 24
22/09/2025 18:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة نقلًا عن نائب الرئيس الإيرانيّ: إيران وروسيا ستوقعان وثائق لبناء وحدات طاقة نووية جديدة
lebanon 24
22/09/2025 18:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
lebanon 24
22/09/2025 18:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعبر عن قلقها إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/09/2025 18:24:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

سكاي نيوز

نائب رئيس

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-09-22
10:45 | 2025-09-22
10:30 | 2025-09-22
10:29 | 2025-09-22
10:00 | 2025-09-22
09:32 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24