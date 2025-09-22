Advertisement

حماس.. رسالة لترامب بوساطة قطرية وهذا مضمونها

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:30
كشفت شبكة فوكس نيوز الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قادة حركة حماس في الدوحة أعدّوا رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تضمنت عرضاً لعقد صفقة جزئية تشمل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن المحتجزين.
بحسب المصادر، أكدت الرسالة استعداد حماس لـ"عقد صفقة جزئية" تتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن نصف الرهائن المحتجزين في غزة.

وطلبت الحركة من ترامب ضمانات أميركية بالالتزام بوقف إطلاق النار طيلة المدة المتفق عليها، مع استمرار المفاوضات خلال تلك الفترة من أجل الوصول إلى اتفاق دائم يشمل إنهاء الحرب والإفراج عن بقية الرهائن.


أوضحت المصادر أن الرسالة لا تزال في طور المسودة، ولم يتم التوقيع عليها بعد من قبل قادة حماس، لكن التوقيع متوقع خلال الأيام المقبلة ليتم إرسالها عبر الوساطة القطرية إلى ترامب.


وكان ترامب قد وصف الوضع في غزة مؤخراً بأنه "كارثة حقيقية يجب حلّها"، في تصريحات تلفزيونية. كما ذكرت القناة 12 العبرية أن ترامب دعا قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع إقليمي بشأن الحرب في غزة، في محاولة لتنسيق الجهود الدبلوماسية.

الخطوة، إن تمّت، ستفتح مساراً جديداً في ملف الوساطات، خصوصاً أن ترامب يتمتع بنفوذ سياسي لدى بعض الأطراف الإقليمية، وقد يستغل ذلك لتسجيل اختراق في هذا الملف المعقد.
 
(روسيا اليوم)
 
