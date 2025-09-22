31
عربي-دولي
موسكو ترد على تصريحات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"
Lebanon 24
22-09-2025
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق مبعوث
الرئيس الروسي
الخاص إلى
أفغانستان
زمير كابولوف، الإثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بشأن رغبته في إعادة ضم قاعدة باغرام في أفغانستان.
ووصف كابولوف تصريحات
ترامب
بأنها "ضجة إعلامية"، مشبها إياها بتصريحاته حول ضم غرينلاند.
وردا على سؤال عما إذا كانت
واشنطن
ستجازف بغزو أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام، قال مبعوث
بوتين
: "لا أعتقد ذلك. هذا يشبه كثيرا الضجة الإعلامية بشأن غرينلاند وكندا. النتائج ستكون كارثية بالنسبة للولايات المتحدة، أما الأفغان فليسوا غرباء عن الحرب"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وكان ترامب قد وجه، السبت الماضي، تهديدا مبطنا لأفغانستان، قائلا إن "أمورا سيئة ستحدث" إذا لم تعد
كابول
قاعدة باغرام الجوية
.
