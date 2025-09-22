موسكو ترد على تصريحات ترامب بشأن "قاعدة باغرام"

Advertisement

علق مبعوث الخاص إلى زمير كابولوف، الإثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي ، بشأن رغبته في إعادة ضم قاعدة باغرام في أفغانستان.ووصف كابولوف تصريحات بأنها "ضجة إعلامية"، مشبها إياها بتصريحاته حول ضم غرينلاند.وردا على سؤال عما إذا كانت ستجازف بغزو أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام، قال مبعوث : "لا أعتقد ذلك. هذا يشبه كثيرا الضجة الإعلامية بشأن غرينلاند وكندا. النتائج ستكون كارثية بالنسبة للولايات المتحدة، أما الأفغان فليسوا غرباء عن الحرب"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.وكان ترامب قد وجه، السبت الماضي، تهديدا مبطنا لأفغانستان، قائلا إن "أمورا سيئة ستحدث" إذا لم تعد .