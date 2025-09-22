29
عربي-دولي
عن علاقة سوريا مع إسرائيل.. هذا ما قاله الشرع
Lebanon 24
22-09-2025
|
11:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس السوري أحمد
الشرع
، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية وأن الأرض
السورية
"لن تكون مصدر تهديد لأحد"، مجدداً الدعوة إلى
واشنطن
لرفع
العقوبات
المفروضة بموجب قانون قيصر.
وخلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الشرع إن دمشق تعمل على "التهدئة مع
إسرائيل
"، ملمّحاً إلى إمكانية الحديث عن علاقة مستقبلية معها بعد التوصل إلى اتفاق أمني، وكشف عن وجود مفاوضات للعودة إلى اتفاق عام 1974. وأكد أن "الحفاظ على استقرار العلاقات الإقليمية والدولية ضرورة"، مشيراً إلى محاولات أطراف خارجية "إثارة النعرات الطائفية للتدخل في الشأن السوري".
وفي الشأن الداخلي، أوضح الشرع أن تنفيذ الاتفاق مع قوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد) يشهد تأخراً، لافتاً إلى أن دمشق عرضت دمج مقاتليها في الجيش السوري "للاستفادة من خبراتهم"، مع ضمان حقوق الأكراد بموجب الدستور. كما اعتبر أن بقاء قوات قسد في
الشمال
الشرقي يعرض سوريا والعراق وتركيا للخطر.
الرئيس السوري شدّد على أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة الحالية "تمثل جميع أطياف المجتمع" وأن البلاد تسير "بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة"، متوقعاً أن تستغرق العملية الانتقالية ما بين أربع إلى خمس سنوات.
وجدّد الشرع المطالبة برفع العقوبات، قائلاً إن "النظام السابق قد زال ولم يعد للعقوبات مبرر"، مشيداً بما وصفه بـ"خطوة شجاعة" للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حين بادر إلى رفع بعض العقوبات.
دونالد ترامب
الديمقراطية
الديمقراطي
العقوبات
ديمقراطي
إسرائيل
السورية
دونالد
تابع
