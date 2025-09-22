عن علاقة سوريا مع إسرائيل.. هذا ما قاله الشرع

أكد الرئيس السوري أحمد ، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة عسكرية وأن الأرض "لن تكون مصدر تهديد لأحد"، مجدداً الدعوة إلى لرفع المفروضة بموجب قانون قيصر.

Advertisement



وخلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الشرع إن دمشق تعمل على "التهدئة مع "، ملمّحاً إلى إمكانية الحديث عن علاقة مستقبلية معها بعد التوصل إلى اتفاق أمني، وكشف عن وجود مفاوضات للعودة إلى اتفاق عام 1974. وأكد أن "الحفاظ على استقرار العلاقات الإقليمية والدولية ضرورة"، مشيراً إلى محاولات أطراف خارجية "إثارة النعرات الطائفية للتدخل في الشأن السوري".



وفي الشأن الداخلي، أوضح الشرع أن تنفيذ الاتفاق مع قوات (قسد) يشهد تأخراً، لافتاً إلى أن دمشق عرضت دمج مقاتليها في الجيش السوري "للاستفادة من خبراتهم"، مع ضمان حقوق الأكراد بموجب الدستور. كما اعتبر أن بقاء قوات قسد في الشرقي يعرض سوريا والعراق وتركيا للخطر.



الرئيس السوري شدّد على أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومة الحالية "تمثل جميع أطياف المجتمع" وأن البلاد تسير "بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة"، متوقعاً أن تستغرق العملية الانتقالية ما بين أربع إلى خمس سنوات.



وجدّد الشرع المطالبة برفع العقوبات، قائلاً إن "النظام السابق قد زال ولم يعد للعقوبات مبرر"، مشيداً بما وصفه بـ"خطوة شجاعة" للرئيس الأميركي حين بادر إلى رفع بعض العقوبات.