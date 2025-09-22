29
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في صيف 2024.. كم بلغ عدد الضحايا في أوروبا بسبب موجات الحر؟!
Lebanon 24
22-09-2025
|
12:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دراسة حديثة أن أكثر من 62 ألف شخص توفوا في
أوروبا
خلال صيف 2024 بسبب موجات حر قياسية، ما يعكس التأثير المتزايد لتغير المناخ على القارة.
Advertisement
وذكرت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nature Medicine واعتمدت على بيانات من 32 دولة تشمل 539 مليون نسمة، أن صيف العام الماضي كان "قاتلاً بشكل استثنائي"، مع ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحر إلى 62,775 شخصاً، أي بزيادة نحو 25% مقارنة بصيف 2023.
وأكد الباحثون أن أوروبا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع مرتين من المعدل العالمي، وأن وضع نظام تحذير للطوارئ يمكن أن يساهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً كبار السن، قبل موجات الحر الشديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن
إيطاليا
سجلت أعلى حصيلة للوفيات بنحو 19 ألف حالة، تلتها
إسبانيا
وألمانيا بأكثر من 6 آلاف وفاة لكل منهما، بينما سجلت
اليونان
أعلى نسبة وفيات بالنسبة للسكان، تليها بلغاريا وإسبانيا.
ولفت الباحثون إلى أن تقديرات الوفيات تتراوح بين 35 ألفاً و85 ألفاً، نظراً لصعوبة تسجيل الحر كسبب مباشر للوفاة، إذ يسهم ارتفاع درجات الحرارة في مشاكل صحية متنوعة، مثل النوبات القلبية، الجلطات، والمشاكل التنفسية.
كما أكدت دراسات أخرى أن التغير المناخي الناجم عن النشاط
البشري
تسبب في حوالي 16,500 وفاة هذا الصيف في المدن الأوروبية فقط، في مؤشر على استمرار التأثير القوي للحر العالمي على الصحة العامة.
مواضيع ذات صلة
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
Lebanon 24
حصيلة جديدة لضحايا السويداء: كم بلغ عدد القتلى؟
22/09/2025 21:47:51
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لشهر آب؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها لشهر آب؟
22/09/2025 21:47:51
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
22/09/2025 21:47:51
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
22/09/2025 21:47:51
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الأوروبي
ألمانيا
إسبانيا
إيطاليا
اليونان
أوروبي
البشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
Lebanon 24
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
14:37 | 2025-09-22
22/09/2025 02:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
10 رهائن مقابل هدنة شهرين.. تفاصيل المقترح الجديد لغزة
Lebanon 24
10 رهائن مقابل هدنة شهرين.. تفاصيل المقترح الجديد لغزة
13:45 | 2025-09-22
22/09/2025 01:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
13:20 | 2025-09-22
22/09/2025 01:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"سفن جوية" فوق سوريا وإسرائيل "قلقة".. معلومات مثيرة!
Lebanon 24
"سفن جوية" فوق سوريا وإسرائيل "قلقة".. معلومات مثيرة!
13:00 | 2025-09-22
22/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
Lebanon 24
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
12:56 | 2025-09-22
22/09/2025 12:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:37 | 2025-09-22
سوريا تجري مشاورات مع لبنان لإغلاق ملف المعتقلين
13:45 | 2025-09-22
10 رهائن مقابل هدنة شهرين.. تفاصيل المقترح الجديد لغزة
13:20 | 2025-09-22
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
13:00 | 2025-09-22
"سفن جوية" فوق سوريا وإسرائيل "قلقة".. معلومات مثيرة!
12:56 | 2025-09-22
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
12:56 | 2025-09-22
طرحت تساؤلات.. مغادرة الرئيس الكاميروني البلاد قبل الانتخابات
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 21:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24