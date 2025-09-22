في صيف 2024.. كم بلغ عدد الضحايا في أوروبا بسبب موجات الحر؟!

أفادت دراسة حديثة أن أكثر من 62 ألف شخص توفوا في خلال صيف 2024 بسبب موجات حر قياسية، ما يعكس التأثير المتزايد لتغير المناخ على القارة.

وذكرت الدراسة، التي نشرتها مجلة Nature Medicine واعتمدت على بيانات من 32 دولة تشمل 539 مليون نسمة، أن صيف العام الماضي كان "قاتلاً بشكل استثنائي"، مع ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحر إلى 62,775 شخصاً، أي بزيادة نحو 25% مقارنة بصيف 2023.



وأكد الباحثون أن أوروبا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة أسرع مرتين من المعدل العالمي، وأن وضع نظام تحذير للطوارئ يمكن أن يساهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، خصوصاً كبار السن، قبل موجات الحر الشديدة.



وأشارت الدراسة إلى أن سجلت أعلى حصيلة للوفيات بنحو 19 ألف حالة، تلتها وألمانيا بأكثر من 6 آلاف وفاة لكل منهما، بينما سجلت أعلى نسبة وفيات بالنسبة للسكان، تليها بلغاريا وإسبانيا.



ولفت الباحثون إلى أن تقديرات الوفيات تتراوح بين 35 ألفاً و85 ألفاً، نظراً لصعوبة تسجيل الحر كسبب مباشر للوفاة، إذ يسهم ارتفاع درجات الحرارة في مشاكل صحية متنوعة، مثل النوبات القلبية، الجلطات، والمشاكل التنفسية.



كما أكدت دراسات أخرى أن التغير المناخي الناجم عن النشاط تسبب في حوالي 16,500 وفاة هذا الصيف في المدن الأوروبية فقط، في مؤشر على استمرار التأثير القوي للحر العالمي على الصحة العامة.