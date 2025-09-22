بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق

عثرت فرق الصيانة في حي القدم بدمشق، على رفات ثلاث جثث ضمن مقبرة جماعية، حسب ما أفادت مساء الاثنين.

Advertisement



وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة فوراً للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن هوية الجثث والتحقق مما إذا كانت هناك جثث إضافية في الموقع.