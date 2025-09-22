29
عربي-دولي
بالصور: العثور على مقبرة جماعية في حي القدم بدمشق
Lebanon 24
22-09-2025
|
12:56
A-
A+
عثرت فرق الصيانة في حي القدم بدمشق، على رفات ثلاث جثث ضمن مقبرة جماعية، حسب ما أفادت
وكالة الأنباء
السورية
مساء الاثنين.
وأوضحت الوكالة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة فوراً للقيام بالفحوصات اللازمة للكشف عن هوية الجثث والتحقق مما إذا كانت هناك جثث إضافية في الموقع.
وأظهرت صور صادرة من المنطقة تواجد السلطات والجهات الأمنية وهي تطوق المكان، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث.
