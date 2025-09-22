Advertisement

رسميًا.. ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية

Lebanon 24
22-09-2025 | 15:46
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة له بمناسبة افتتاح مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة، والذي ترأسته السعودية وفرنسا، أن بلاده ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
وأكد ماكرون أن الدولة الفلسطينية "يجب أن تكون منزوعة السلاح"، مشددًا على أن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يعكس احترام حقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد أن الاعتراف بالآخر هو السبيل لكسر دوامة العنف والصراع.

وأضاف أن الوقت قد حان لوقف الحرب في غزة، والإفراج عن الرهائن، وتحقيق السلام، مشدّدًا على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن الفشل في بناء سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط.
