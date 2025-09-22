رسميًا.. ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية

أعلن خلال كلمة له بمناسبة افتتاح مؤتمر حل الدولتين في ، والذي ترأسته وفرنسا، أن بلاده ستعترف رسميًا بالدولة .

Advertisement



وأكد ماكرون أن الدولة الفلسطينية "يجب أن تكون منزوعة السلاح"، مشددًا على أن اعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس احترام حقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد أن الاعتراف بالآخر هو السبيل لكسر دوامة العنف والصراع.



وأضاف أن الوقت قد حان لوقف الحرب في غزة، والإفراج عن الرهائن، وتحقيق السلام، مشدّدًا على أن يتحمل المسؤولية عن الفشل في بناء سلام عادل في منطقة .