عربي-دولي

غوتيريش: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
22-09-2025 | 11:58
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إنَّ "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية".
كلام غوتيريش جاء خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين.
 

وذكر غوتيريش أنه "لا مبرر لما وقع في 7 تشرين الأول 2023 ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وتابع: "ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".
 

وأضاف: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان، وعلى من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو ما البديل".
 

وتابع: "إقامة دولة للفلسطينيين ليست مكافأة بل حق، ولا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين الذي يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة".
 

وختم: "حل الدولتين يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من كل الأطراف".



