غوتيريش: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

قال أنطونيو غويتريش إنَّ "مدينة يجب أن تصبح عاصمة للدولتين والإسرائيلية".

كلام غوتيريش جاء خلال أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في مساء اليوم الاثنين.



وذكر غوتيريش أنه "لا مبرر لما وقع في 7 تشرين الأول 2023 ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وتابع: "ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في ، ولا مبرر لما يحدث في ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".



وأضاف: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان، وعلى من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو ما البديل".



وتابع: "إقامة دولة للفلسطينيين ليست مكافأة بل حق، ولا سلام في دون حل الدولتين الذي يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد والجمعية العامة".