العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع

أكد العاهل الملك عبدالله الثاني أن إنهاء الصراع الفلسطيني – لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، مشدداً على أن "الحرب على غزة يجب أن تنتهي، وأن عنف المستوطنين لا بد أن يتوقف".وقال في كلمته له من ، إن العالم "يخطو اليوم خطوة مهمة على طريق السلام"، داعياً إلى تحمل مسؤولياته في وقف إراقة الدماء وإيجاد أفق سياسي عادل ودائم للقضية .وأضاف العاهل الأردني أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب ، مشيراً إلى أن استمرار دوامة العنف لن يجلب إلا المزيد من المعاناة للشعوب.