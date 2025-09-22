Advertisement

عربي-دولي

العاهل الأردني: حل الدولتين السبيل لإنهاء الصراع

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:26
Doc-P-1420267-638941806836980331.webp
Doc-P-1420267-638941806836980331.webp photos 0
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، مشدداً على أن "الحرب على غزة يجب أن تنتهي، وأن عنف المستوطنين لا بد أن يتوقف".
وقال في كلمته له من الأمم المتحدة، إن العالم "يخطو اليوم خطوة مهمة على طريق السلام"، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف إراقة الدماء وإيجاد أفق سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف العاهل الأردني أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن استمرار دوامة العنف لن يجلب إلا المزيد من المعاناة للشعوب.
المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الله الثاني

دولة فلسطين

الفلسطينية

عبدالله ال

الإسرائيلي

حل الدولة

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24